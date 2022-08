Zuger Wahlen 2022 Simon Leuenberger im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Simon Leuenberger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Simon Leuenberger stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich spanne den Bogen zwischen den Generationen von Jung und Alt und setze mich für generationengerechte Lösungen ein. Gesellschaft und Politik funktionieren nur, wenn gemeinsam agiert wird sowie Neues und Bewährtes im Einklang stehen. Durch die verschiedenen Engagements in den Menzinger Vereinen bin ich am Puls der Bevölkerung - generationenübergreifend von Jung bis Alt. Ein unkomplizierter und respektvoller Austausch miteinander ist mir wichtig. Für mich steht der Mensch und sein Wohl an erster Stelle. Gemeinsam nachhaltige und faire Lösungen für den Kanton Zug und die Gemeinde Menzingen zu finden, dafür setzte ich mich ein. Auf den Kanton Zug und die Gemeinde Menzingen soll man auch in Zukunft stolz sein.

___

