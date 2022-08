Zuger Wahlen 2022 Simon Uster im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Simon Uster stellt sich in eigenen Wort vor)

Neben der Leitung der Pfadi Baar und Vorstandsmitglied der schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft Zug galt mein Interesse immer auch der Politik. In diesen Herbst gebe ich die Abteilungsleitung der Pfadi weiter, nun bin ich bereit für den Kantonsrat zu kandidieren.

Mit meiner KV-Lehre bei Roche Diagnostics, meinem Bachelorabschluss in Wirtschaftsrecht an der ZHAW und meinem laufendem Masterstudium in Rechtswissenschaften an der Uni Luzern liegen meine Schwerpunkte bei wirtschaftlichen und juristischen Themen. Eher ungewöhnlich als Grüner habe ich die Offizierslaufbahn eingeschlagen. Wirtschaftliche und sicherheitspolitische Themen sind nicht nur etwas für bürgerliche Politiker und Politikerinnen, besonders heute müssen grüne Aspekte einfliessen.

