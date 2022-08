Zuger Wahlen 2022 Stefan Hodel im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 14.37 Uhr

Hier präsentiert sich Stefan Hodel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Stefan Hodel stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich bin Vater von drei erwachsenen Kindern und wohne seit 1994 im schönen Oberwil. Meine Berufstätigkeit als Sozialarbeiter im Asylbereich beendete ich vor zwei Jahren und geniesse nun den «Ruhestand». Ich bin gerne unterwegs, meistens mit dem Velo. Immer wieder zieht es mich in die nahen Berge. Dank der Pensionierung habe ich mehr Zeit für die politische Tätigkeit. Seit 2001 bin ich aktiv im Stadtparlament, in den Jahren 2007 und 2008 durfte ich gar das Amt des Präsidenten ausüben. Ich leite seit vielen Jahren die Fraktion Alternative - die Grünen und bin Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Es ist schön, in einem Land mit einer funktionierenden Demokratie leben zu dürfen und ich leiste gerne weiterhin meinen Beitrag dazu.

___

