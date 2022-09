Unihockey – Herren 1. Liga SV Waldenburg Eagles mit drei Punkten auswärts gegen Unihockey Luzern SV Waldenburg Eagles gewinnt am Freitag auswärts gegen Unihockey Luzern 8:6. 25.09.2022, 00.34 Uhr

(chm)

Peter Flütsch eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Unihockey Luzern das 1:0 markierte. Ale Albinsson sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Luzern. Dank dem Treffer von Daniel Hirschi (19.) reduzierte sich der Rückstand für SV Waldenburg Eagles auf ein Tor (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 20, als Gianluca Giampà für SV Waldenburg Eagles erfolgreich war. Johann Jessen-Richardsen brachte Unihockey Luzern 3:2 in Führung (24. Minute). Dominic Mucha glich in der 28. Minute für SV Waldenburg Eagles aus. Es hiess 3:3.

Johann Jessen-Richardsen brachte Unihockey Luzern 4:3 in Führung (32. Minute). Gleichstand stellte Dominic Mucha durch seinen Treffer für SV Waldenburg Eagles in der 34. Minute her. Adrian Rudin brachte SV Waldenburg Eagles 5:4 in Führung (38. Minute).

Mit seinem Tor in der 49. Minute brachte Daniel Hirschi SV Waldenburg Eagles mit zwei Treffern 6:4 in Führung. In der 51. Minute gelang Unihockey Luzern (Joshua Jeffrey) der Anschlusstreffer (5:6). Den Zwei-Tore-Vorsprung (7:5) für SV Waldenburg Eagles stellte Jan Wenger in Minute 54 her.

In der 60. Minute gelang zunächst Unihockey Luzern (Otto Lindqvist) der Anschlusstreffer (6:7). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Manuel Mucha in der 60. Minute. Er traf zum 8:6 für SV Waldenburg Eagles.

Manuel Mucha mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Einen Traumtag hat Manuel Mucha mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Daniel Hirschi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Dominic Mucha mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Johann Jessen-Richardsen mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Ale Albinsson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Otto Lindqvist mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Peter Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jonas Fonseca mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

SV Waldenburg Eagles verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Als nächstes tritt SV Waldenburg Eagles zuhause gegen das drittplatzierte Team Baden-Birmenstorf zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Unihockey Luzern rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat acht Punkte. Für Unihockey Luzern geht es in einem Auswärtsspiel gegen Bern Capitals (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (18.30 Uhr, Sporthalle Wankdorf Bern).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.