Zuger Wahlen 2022 Thomas Anderegg im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an.

Grössere Projekte, wie wir sie zurzeit in Hünenberg an mehreren Orten aufgegleist haben, können nicht einfach an einem Bürotisch in der Verwaltung geplant und umgesetzt werden. Damit sie auf die notwendige Akzeptanz stossen, braucht es von Anfang an die Mitwirkung der Bevölkerung. Diese Erfahrung haben wir bei der Erarbeitung unseres räumlichen Entwicklungskonzepts in positiver Weise machen dürfen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Einbindung der Bevölkerung auch im weiteren Verfahren und bei zukünftigen Projekten sichergestellt wird. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir uns auch in Zukunft in Hünenberg wohl und zu Hause fühlen.

