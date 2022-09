Unihockey – Damen NLB Unihockey Basel Regio bezwingt im ersten Spiel auswärts Floorball Uri Unihockey Basel Regio bezwingt zum Saisonauftakt Floorball Uri auswärts mit 5:4 12.09.2022, 23.03 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Floorball Uri: Sabrina Rüttimann-Bösch brachte ihre Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Chantal Burch erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Floorball Uri. In der 21. Minute gelang Unihockey Basel Regio (Nathalie Stocker) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 23, als Nelli Alanko für Unihockey Basel Regio erfolgreich war. Nathalie Stocker brachte Unihockey Basel Regio 3:2 in Führung (26. Minute). Nadia Kramer sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Unihockey Basel Regio.

In der 31. Minute gelang Floorball Uri (Lena Meier) der Anschlusstreffer (3:4). Noemi Hofer erhöhte in der 50. Minute zur 5:3-Führung für Unihockey Basel Regio. Floorball Uri kam in der 54. Minute noch auf 4:5 heran, als Miia Saari traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Ins Skoreboard eingetragen haben sich bei Unihockey Basel Regio mit je zwei Punkten Nathalie Stocker (Tore: 2, Assists: 0), Nelli Alanko (Tore: 1, Assists: 1) und Karin Stebler (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Floorball Uri: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Chantal Burch (Tor: 1, Assist: 0), Lena Meier (Tor: 1, Assist: 0), Miia Saari (Tor: 1, Assist: 0), Sabrina Rüttimann-Bösch (Tor: 1, Assist: 0), Jasmin Gnos (Tor: 0, Assist: 1), Katerina Peterkovà (Tor: 0, Assist: 1), Laura Müller (Tor: 0, Assist: 1) und Nathalie Gärtner (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem ersten Spiel steht Unihockey Basel Regio auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Basel Regio daheim mit seinem Tabellennachbarn UH Appenzell zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (14.30 Uhr, Sandgruben Basel).

In der Tabelle steht Floorball Uri nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Floorball Uri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen UH Lejon Zäziwil. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.