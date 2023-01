Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Luzern siegt gegen TSV Unihockey Deitingen Sieg für Unihockey Luzern: Gegen TSV Unihockey Deitingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:3. 09.01.2023, 01.29 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Marco Stüdi, der in der 4. Minute für TSV Unihockey Deitingen zum 1:0 traf. TSV Unihockey Deitingen baute die Führung in der 15. Minute (Tobias Eyer) weiter aus (2:0). Die 38. Minute brachte für Unihockey Luzern den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Tim McKibbin.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Armando Emmenegger für Unihockey Luzern erfolgreich war. Peter Flütsch brachte Unihockey Luzern 3:2 in Führung (51. Minute). Simon Kofmel glich in der 52. Minute für TSV Unihockey Deitingen aus. Es hiess 3:3. In der Verlängerung entschied Unihockey Luzern das Spiel für sich. Das 4:3 erzielte Armando Emmenegger in der 64. Minute.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Unihockey Luzern: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Armando Emmenegger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Peter Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Marco Stüdi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Armando Emmenegger zum besten Spieler von Unihockey Luzern gekürt. Bei TSV Unihockey Deitingen wurde diese Ehre Marco Stüdi zuteil.

In der Tabelle liegt Unihockey Luzern weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 27 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Luzern daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olten Zofingen. Das Spiel findet am 15. Januar statt (16.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt 3 Meggen).

TSV Unihockey Deitingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat 22 Punkte. TSV Unihockey Deitingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Lions Konolfingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

