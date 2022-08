Zuger Wahlen 2022 Urs Raschle im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Urs Raschle den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Mein Herz schlägt «weiss blau weiss» - bin hier geboren, aufgewachsen und gestalte mit Leidenschaft seit vielen Jahren das politische und wirtschaftliche Geschehen mit. Als Stadtzuger erkenne ich, welche Potenziale noch möglich sind. Diese möchte ich als Stadtrat, vor allem aber auch als Stadtpräsident gemeinsam mit der Bevölkerung anstossen und umsetzen. Dazu stelle ich mir Fragen, wie: Was macht unsere vielfältige, auch international ausgerichtete Gesellschaft noch stärker? Welche Wirtschaft wollen wir in Zug? Und was bedeutet für uns eine grüne Stadt Zug? Antworten darauf gibt die vom Stadtrat entwickelte Strategie, welche ich dank meiner achtjährigen Erfahrung als Sozial- Umwelt und Sicherheitsvorsteher erfolgreich umsetzen will.

