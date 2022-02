Abstimmung Wenige Stimmen sorgen in Sursee für ein Ja zum Mediengesetz Zweimal Ja, zweimal Nein: So hat Sursee bei der eidgenössischen Abstimmung entschieden. Hier finden Sie alle Details zum Resultat in der Gemeinde. 13.02.2022, 13.06 Uhr

Die Ergebnisse in Sursee: 50.3 Prozent Ja zum Medienpaket

Sursee hat das Mediengesetz mit dem dritthöchsten Ja-Anteil im Kanton Luzern gutgeheissen, und zwar mit 50.3 Prozent. Das Resultat zum Mediengesetz im Kanton Luzern hiess 55 Prozent Nein. Die Schweiz stimmte 54.6 Prozent Nein.

In den vergangenen Jahren hat Sursee sich bei Vorlagen rund um die öffentliche Finanzierung von Medien ablehnend geäussert: Die No-Billag-Initiative zur Abschaffung der Fernseh- und Radiogebühren lehnte die Gemeinde 2018 mit 75.9 Prozent Nein ab. Dem Systemwechsel zu einer geräteunabhängigen Empfangsgebühr (RTVG-Gesetz, 2015) stimmte die Gemeinde mit 55.4 Prozent Ja zu.

Die No-Billag-Initiative hatte keine Chance vor dem Volk und wurde mit 71,6 Prozent Nein abgelehnt. Das RTVG-Gesetz kam dagegen zustande, wobei die Befürworter nur gerade mit rund 3600 Stimmen Unterschied gewannen.

Als eine der wenigen Gemeinden in der Deutschschweiz hat Sursee das Mediengesetz befürwortet. Die Mehrheit der Gemeinden in der Sprachregion (rund 96 Prozent) lehnten die Vorlage ab.

Beim Mediengesetz ist ein deutlicher Röstigraben erkennbar. Die Ja-Stimmenanteile unterscheiden sich zwischen der deutschen und der französischen Sprachregion um rund 15 Prozentpunkte. In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 58 Prozent Nein zum Mediengesetz, in der Romandie hiess es 57 Prozent Ja. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 53 Prozent Nein.

Abschaffung der Emissionsabgabe scheitert deutlich

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Sursee hat zur Abschaffung der Emissionsabgabe Nein gestimmt. Mit einem Nein-Anteil von 61.9 Prozent verwirft die Gemeinde die Vorlage. Auch der Kanton Luzern lehnte die Vorlage ab, allerdings weniger deutlich. Der Nein-Stimmenanteil betrug 60.6 Prozent. Das Schweizer Stimmvolk stimmte 62.7 Prozent Nein.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 64 Prozent Nein zur Abschaffung der Emissionsabgabe, in der Romandie hiess es 61 Prozent Nein. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 55 Prozent Nein. Die Ablehnung in Gemeinde Sursee fiel somit ähnlich aus wie in der Deutschschweiz.

Mehrheit für Tabakwerbeverbot

Sursee hat das Tabakwerbeverbot mit dem dritthöchsten Ja-Anteil im Kanton Luzern gutgeheissen, und zwar mit 53.1 Prozent. Im Kanton Luzern lautete das Resultat zum Tabakwerbeverbot 52.9 Prozent Nein. Das Schweizer Stimmvolk stimmte 56.6 Prozent Ja.

Über eine Raucher-Vorlage stimmte die Schweiz zuletzt vor fast zehn Jahren ab, nämlich über die Volksinitiative zum Schutz vor Passivrauchen. Die Schweiz lehnte sie ab (66 Prozent Nein). In Sursee lautete das Resultat: 67.5 Prozent Nein.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 60 Prozent Ja zum Tabakwerbeverbot, in den ländlichen gab es 50.9 Prozent Nein. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 53 Prozent Ja. Sursee gehört in die grosse Gruppe der städtisch geprägten Gemeinden, welche das Tabakwerbeverbot angenommen haben. Rund 71 Prozent dieser Gemeinden befürworteten die Vorlage. Die Bevölkerung in diesen Gemeinden lehnte die Vorlage mit 51 Prozent ab.

Zwar entschieden die Deutschschweiz und die Romandie beim Tabakwerbeverbot gleich. Dennoch ist ein Röstigraben erkennbar, unterschied sich das Resultat zwischen den Sprachregionen doch um beachtliche 13 Prozentpunkte.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 53 Prozent Ja zum Tabakwerbeverbot, in der Romandie hiess es 67 Prozent Ja. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 58 Prozent Ja. Die Zustimmung in Gemeinde Sursee fiel somit ähnlich aus wie in der Deutschschweiz.

Wuchtiges Nein zum Tierversuchsverbot

Die Gemeinde Sursee hat sehr klar Nein gesagt zum Tierversuchsverbot, und zwar mit 81.1 Prozent der Stimmen. Mit einem fast identischen Nein-Stimmenanteil von 81.1 Prozent lehnte auch der Kanton Luzern die Vorlage ab. In der Schweiz lautete das Ergebnis 79.1 Prozent Nein.

Mit 48 Prozent lag die Stimmbeteiligung in Sursee höher als im Kanton Luzern (46 Prozent). Schweizweit lag die Stimmbeteiligung bei 44.1 Prozent.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.