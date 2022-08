Zuger Wahlen 2022 Walchwil: Das ist die Ausgangslage für die Wahlen Alle Kandidatinnen und Kandidaten aus Walchwil für die Gemeinderats- und Kantonsratswahlen im Überblick. 18.08.2022, 00.35 Uhr

Am 2. Oktober findet im Kanton Zug der Super-Wahlsonntag statt. Informieren Sie sich hier über die Wahlen aus Sicht der Gemeinde Walchwil und lernen Sie die Menschen aus der Gemeinde kennen, die für einen Sitz im Gemeinderat oder Kantonsrat kandidieren.

Spannung ist bei den Kantonsratswahlen in Walchwil angesagt. Für die zwei Sitze bewerben sich neun Personen. Die Bisherigen, Peter Rust (Mitte) und Guido Suter (SP), treten wieder an. Während Rust sich wohl keine grossen Sorgen um eine neuerliche Wahl machen muss, könnte Suter in Bedrängnis geraten. Er hatte sich 2019 in einer Ergänzungswahln mit nur gerade zehn Stimmen Vorsprung durchgesetzt.

Kurios: Mit Stefan Huber (GLP, Zug) und Andreas Kretz (ALG, Steinhausen) treten auch zwei Auswärtige an. Grund ist das Wahlsystem: Mit dem «Doppelten Pukelsheim» zählt jede Stimme in jeder Gemeinde.

Im Gemeinderat kommt es in Walchwil erneut zu einer stillen Wahl: Wie bereits vor vier Jahren gibt es keine Herausforderer für die fünf Mitglieder des Gemeindrates. Stefan Hermann (Mitte, Präsident), Eveline Hunziker, René Peyer (beide FDP), Manuel Studer (Mitte) und Caroline Schmid (SVP) bilden auch die nächsten vier Jahre den Gemeinderat. (bier)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Walchwil sendet zwei Personen in den Kantonsrat. Es kandidieren:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen