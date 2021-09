Abstimmung Zur Ehe für alle gab es in Innerthal ein besonderes Resultat Das sind die Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmungen in Innerthal. Hier finden Sie alle Details zum Resultat in der Gemeinde. 26.09.2021, 16.28 Uhr

Die Ergebnisse in Innerthal: 50 Prozent Nein zur Ehe für alle

(chm)

Die Hälfte der 86 Abstimmenden dagegen, die Hälfte dafür: So hat Innerthal bei Ehe für alle abgestimmt. Schweizweit gab es in zwölf Gemeinden ein Unentschieden zu Ehe für alle. Das Resultat zu Ehe für alle im Kanton Schwyz hiess [[vvv.Winning_formula_kant_d]]. Zur Erinnerung: In der Schweiz lautete das Resultat [[vvv.Winning_formula_ch_d]].

Damals lautete das Resultat zum Partnerschaftsgesetz 68.1 Prozent Nein.

Das Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Orientierung im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde abgelehnt (56.5 Prozent).

Die Gemeinde Innerthal hat mit grosser Deutlichkeit Nein gesagt zur 99-Prozent-Initiative, und zwar mit 77.8 Prozent der Stimmen.

Die Gemeinde hatte sich auch in der jüngeren Vergangenheit schon ablehnend gezeigt zu höheren Steuern für gut verdienende und vermögende Personen. Zum Beispiel: Zu einer Erbschaftssteuer sagte die Gemeinde im Jahr 2015 Nein (83.3 Prozent), im Jahr davor gab es in der Gemeinde ein Nein (58.2 Prozent) zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung für Ausländer. Eine Kapitalgewinnsteuer lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 2001 mit 76.1 Prozent Nein ab.

Folgt mehr... nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.