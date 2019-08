Nach Veruntreuung: Gemeindepräsident von Hohenrain gibt sein Amt ab Herbert Schmid reichte diese Woche sein Entlassungsgesuch als Gemeindepräsident von Hohenrain ein. Der CVP-Politiker war diesen Sommer in die Schlagzeilen geraten, weil er Gelder veruntreut hatte. Julian Spörri

Der CVP-Gemeindepräsident von Hohenrain, Herbert Schmid, gibt sein Amt auf Ende August ab. Diese Woche hat er sein Entlassungsgesuch beim Gemeinderat eingereicht, welcher dem Gesuch entsprochen hat. Er tue das in der Hoffnung, dass er damit etwas zur Beruhigung in der Gemeinde und in der eigenen Partei beitragen könne, schreibt er in einer Mitteilung.

Herbert Schmid stand diesen Sommer in den Schlagzeilen, weil er in seiner Funktion als Dozent beim Berufsbildungszentrum für Natur und Ernährung (BBZN) Geld veruntreut hatte. Es ging um Beträge in einem mittleren vierstelligen Bereich. Der Gemeinderat von Hohenrain hatte daraufhin an einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, dass die publik gewordene Veruntreuung keine Auswirkungen auf sein Amt bei der Gemeinde hat. Nun verlässt Schmid die Gemeinde also freiwillig.