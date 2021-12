Triage in Zentralschweier Spitälern teils bereits erforderlich

Gesundheit Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren warnen: Optimale Pflege in Spitälern wegen Corona-Situation nicht mehr gewährleistet Zahlreiche Schweizer Spitäler stossen zusehends an ihre Belastungsgrenze und bereits heute werde manchenorts eine Triage erforderlich, warnen die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren. Optimale Pflege könne in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet werden. 10.12.2021, 15.55 Uhr

Die Notfallstationen sind überlastet, die Intensivstationen am Limit: «Dies führt dazu, dass zwar alle behandelt werden, die Behandlung benötigen, die gewohnte Qualität aber nicht mehr aufrechterhalten werden kann», schreiben die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZGDK) in einer Mitteilung am Freitag. Die Folge sei, dass beispielsweise bestimmte Wahleingriffe – aber unter Umständen auch Krebsbehandlungen – nicht mehr durchgeführt werden können, weil im Anschluss an die Operationen kein Intensivplatz zur Verfügung steht, oder nicht mehr jede erkrankte Person in das Spital ihrer Wahl eintreten kann.