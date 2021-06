Kantonsspitäler Luzern und Nidwalden: Umwandlung in AG

Gesundheitswesen Kantonsspitäler Luzern und Nidwalden: Regierungen fassen Beschlüsse zur Umwandlung in AG und wählen Verwaltungsrat Die Regierungsräte von Luzern und Nidwalden haben die notwendigen Beschlüsse gefasst, damit das Luzerner Kantonsspital und das Kantonsspital Nidwalden in eine AG umgewandelt werden und sich zur LUKS-Gruppe zusammenschliessen können. 09.06.2021, 10.59 Uhr

Anfang 2020 hat der Luzerner Kantonsrat mit einer Änderung des Spitalgesetzes bestimmt, dass das Luzerner Kantonsspital (LUKS) und die Luzerner Psychiatrie (lups) in zwei gemeinnützige Aktiengesellschaften umgewandelt werden sollen. Die Luzerner Regierung hat nun die erforderlichen Beschlüsse gefasst, damit die neue Luzerner Kantonsspital AG wie vorgesehen am 1. Juli 2021 ihren Betrieb aufnehmen kann. Die Luzerner Psychiatrie AG soll am 1. Juli 2022 nachfolgen.

Der Nidwaldner Landrat hat dem revidierten Spitalgesetz seinerseits im Oktober 2019 zugestimmt und damit ebenfalls den Weg geebnet für eine Umwandlung des Kantonsspitals Nidwalden (KSNW) in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, was nun zeitgleich auf den 1. Juli 2021 erfolgt.

«Dadurch wird die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital auch rechtlich verankert und unsere Bevölkerung kann nebst der erweiterten Grundversorgung in Stans weiterhin von Zentrumsleistungen des grossen Partners profitieren»,

hält die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger fest.



Neunköpfiger Verwaltungsrat

Im Rahmen der getroffenen Beschlüsse haben die Luzerner und die Nidwaldner Regierung auch den ersten Verwaltungsrat der Luzerner Kantonsspital AG/Spital Nidwalden AG gewählt.

Der neunköpfige Verwaltungsrat besteht grossmehrheitlich aus den bisherigen Mitgliedern des personell identischen Spitalrats LUKS/KSNW und wird durch die zwei Verwaltungsrätinnen Pauline de Vos Bolay und Cornelia Gehrig ergänzt. Präsident des Verwaltungsrats wird der bisherige Spitalratspräsident Dr. Ulrich Fricker.

Der bisherige Spitalratspräsident Dr. Ulrich Fricker wird Präsident des Verwaltungsrats der Luzerner Kantonsspital AG. Bild: ZVG

Der Verwaltungsrat der Luzerner Kantonsspital AG/Spital Nidwalden AG besteht per 1. Juli 2021 aus folgenden Mitgliedern: Dr. oec. HSG Ulrich Fricker , ehem. Vorsitzender der Geschäftsleitung Suva, Wilen/Sarnen (Präsident)

, ehem. Vorsitzender der Geschäftsleitung Suva, Wilen/Sarnen (Präsident) Nationalrat Peter Schilliger , Unternehmer Gebäudetechnik, Udligenswil (Vizepräsident)

, Unternehmer Gebäudetechnik, Udligenswil (Vizepräsident) lic. rer. pol. Pauline de Vos Bolay , zertifizierte Spitalmanagerin, Mandate im Bereich Gesundheitspolitik und Spitalmanagement und Verwaltungsrätin, Féchy

, zertifizierte Spitalmanagerin, Mandate im Bereich Gesundheitspolitik und Spitalmanagement und Verwaltungsrätin, Féchy lic. rer. pol. Cornelia Gehrig , eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, Verwaltungsrätin mit Group CFO-Hintergrund in internationalen Unternehmen, Feldbrunnen

, eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, Verwaltungsrätin mit Group CFO-Hintergrund in internationalen Unternehmen, Feldbrunnen lic. oec. HSG Hanspeter Kiser , Unternehmer, Fürigen/Stansstad (Vertretung Kanton Nidwalden)

, Unternehmer, Fürigen/Stansstad (Vertretung Kanton Nidwalden) Dr. med. Adrian Küng , Facharzt für Allgemeine Innere Medizin (Hausarzt), Grossdietwil

, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin (Hausarzt), Grossdietwil Elsi Meier , ehem. Direktorin Pflege, Soziales und Therapien am Stadtspital Triemli, Wettswil

, ehem. Direktorin Pflege, Soziales und Therapien am Stadtspital Triemli, Wettswil Dr. Stefan Scherrer , Direktor der Abteilung Informatik / CIO, Suva, Immensee

, Direktor der Abteilung Informatik / CIO, Suva, Immensee Prof. Dr. med. em. Giatgen A. Spinas, ehem. Klinikdirektor am Universitätsspital Zürich, Meilen



Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.



Zusammenschluss zu Luzerner Kantonsspital Gruppe

Im Zuge der Umwandlung werden die Spitalbetriebe in Luzern, Sursee und Wolhusen in die Tochtergesellschaft LUKS Spitalbetriebe AG ausgelagert. Per Mitte 2021 wird zudem die Spital Nidwalden AG ebenfalls eine Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonsspital AG. Zusammen mit der Luzerner Höhenklinik Montana AG, der LUKS Immobilien AG und weiteren Tochtergesellschaften bilden sie künftig die LUKS Gruppe mit der Luzerner Kantonsspital AG als Dachorganisation. (stg)