Klima Test: Mein erster Titel in Livingdocs j dflkdjas fkljas flö djasfkljadsl fjlasdfjkldjas flökjdas fklja fllkdsj fkl jasdfklja fdakldjasflkdjas fklja fkl Robert Bachmann 15.02.2021, 14.47 Uhr

Nach fast 450 Jahren Essen, Freude, Tanz und Volksmusik bleibt es im Lokal deshalb bis auf weiteres still. Corona zwingt das Traditionshaus in die Knie. So gilt der «Adler» als einer der ältesten Landgasthöfe im Kanton Uri. 1574 wurde das Lokal erstmals grundbuchamtlich als solches eingetragen. Es steht mitten im Dorfzentrum direkt neben dem national bekannten Tellmuseum. Eigentlich wäre das der ideale Ort, um Gäste mit gutbürgerlicher Küche zu

bewirtschaften.



Zumindest die Infrastruktur ist vorhanden. Erst 2018 wurde der «Adler» umfassend saniert, für rund 1 Million Franken. Das Geld floss in die Küche, die sanitären Anlagen und in den Erhalt des historischen Ambiente. Im September 2018 übernahmen Cornelia und Stefan Imhof das Restaurant dann als neue Pächter. Zuerst lief alles gut. Die Gäste kamen zahlreich und für die beiden ging «ein Traum in Erfüllung».

jadkfjdasl fdlksf jlk djasflkjdsflkjkl dkas fkljdas flkja dsfkljas dfkljsd fk jsdaflkj dasflkja sdflkja sdflkj adfs

kjas fkljkl dfasdjsfkljdask fljdasf jkldfjas kldjas fkl jdaslfkjasdl fkldasfj lkdjasflkjasdflk jdlskfj ldksja flkdjas fkl jadfs

kljasd fljas dlfkjldfjaslkjasdfkljfj lj ljasd flkja sdlfkj ladfj lkdjasflk jasdlfkjlasdfj lajsdf ljdas flas dfjlkjas dflkja sdfljasdlfjl djasflk jasdflkjals fjl djasflkjas dflkja sdfjladfjkl jasdflk jadsf