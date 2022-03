«Zentralschweiz hilft der Ukraine»: Direkthilfe via Facebook

Grosse Solidarität Zentralschweizer organisieren Direkthilfe an der Grenze zur Ukraine Das Leid der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen ist enorm. Um die Menschen aus der krisengeschüttelten Ukraine in den Grenzgebieten zu unterstützen, hat sich die Facebook-Gruppe «Zentralschweiz hilft der Ukraine» formiert. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Die Solidarität mit den aus ihrer Heimat geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern ist weltweit rundherum zu spüren. Auch in der Zentralschweiz. Hier hat sich am 28. Februar – vier Tage nach Kriegsbeginn – die Facebook-Gruppe «Zentralschweiz hilft der Ukraine» formiert. Der Anstoss für diese Gruppe wurde gemäss der gebürtigen Ukrainerin Ksenia und ihrem Team vom einem aus der Slowakei stammenden Zuger gegeben, der Hilfsgüter sammelte und in sein Heimatland transportierte, um vor Ort zu helfen. Da jedoch aufgrund von Platzknappheit im Transporter «sehr viele» Spenden übrig blieben, habe sich eine Gruppe gebildet, die sich um die Weiterverarbeitung der Güter kümmern wollte. Dabei seien immer mehr Freiwillige hinzugekommen – und schlussendlich sei daraus die Facebook-Gruppe entstanden.

Hinter dieser Gruppe stecken sechs junge Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer, welche nun die Direkthilfe organisieren. Die Administratoren, welche namentlich nicht genannt werden möchten, haben nach eigenen Angaben eine Verbindung zu diversen Kontaktpersonen an der ukrainischen Grenze in Polen, der Slowakei und Rumänien hergestellt. Zudem haben sie Kontakte zu mehreren lokalen Hilfswerken, die täglich an der Grenze Hilfsgüter verteilen. «Drei Ladungen sind bereits an der Grenze und aktuell haben wir noch genug Kapazität im Lager. Es wird kontinuierlich geleert. Aktuell sind noch 50 volle Spenden-Kisten übrig», erzählt Ksenia.

Ein Blick ins Lager der Facebook-Gruppe «Zentralschweiz hilft der Ukraine». Was Ksenia und ihr Team hier lagern, wird an die Sammelstellen in der Region verteilt. Bild: PD

Spenden-Abgabeort wird via Direktnachricht vereinbart

Ksenia Bild: PD

Die Facebook-Gruppe zählt bereits über 430 Mitglieder, Tendenz steigend. Alle möchten scheinbar helfen. Doch wo wird momentan am meisten Hilfe benötigt? Gemäss Ksenia und ihrem Helferteam werden derzeit insbesondere Fahrer und Fahrerinnen gebraucht – seien es Privatpersonen oder via Spedition. «Aber auch Spenden in Form von Hilfsgütern oder Geld helfen uns weiter.» Das gespendete Geld werde an die Hilfspersonen der Gruppe vor Ort weitergeleitet und dort eingesetzt.

«Wir wissen, dass es ein gewisses Risiko birgt, Geld an unbekannte Hilfswerke zu schicken. Wir hoffen aber auf euer Vertrauen», heisst es in der öffentlichen Facebook-Gruppe. Diese Möglichkeit sei notwendig und wirkungsvoll. «Wir brauchen auch Fahrer innerhalb der Schweiz, um Hilfsgüter einzusammeln und zu Sammelstellen zu transportieren», sagt Ksenia.

Hilfsgüter für Babys und Kleinkinder. PD Medizinische Hilfsgüter. PD PD

Kleidung wird nicht entgegen genommen

Wer spenden möchte, kommentiert den entsprechenden Post in der Gruppe. Ob die Spende infrage kommt, schreiben die Administratoren dann als Antwort-Kommentar darunter. Entscheidend hierbei sei, ob diese auch wirklich vor Ort gebraucht werden, denn es werden nicht mehr alle Waren entgegen genommen:

«Es gibt spezielle Güterlisten, die beachtet werden müssen. Kleidung wird keine mehr angenommen.»

Passt alles, wird mit den Spendenden ein Zeitfenster und ein Abgabeort in der Nähe abgemacht.

Um zu wissen, was derzeit gebraucht wird, steht die Gruppe im direkten Kontakt mit der Ukrainischen Botschaft. Diese habe sie angewiesen, nur die folgenden Hilfsgüter zu sammeln:

Paracetamol 500mg (verschlossen, Verfallsdatum beachten, Strichcode unkenntlich gemacht)

(verschlossen, Verfallsdatum beachten, Strichcode unkenntlich gemacht) Ibuprofen (verschlossen, Verfallsdatum beachten, Strichcode unkenntlich gemacht)

(verschlossen, Verfallsdatum beachten, Strichcode unkenntlich gemacht) Wunddesinfektion z.B. Merfen, Octenisept, Betadine (verschlossen, Verfallsdatum beachten)

(verschlossen, Verfallsdatum beachten) Verbandsmaterial selbstklebend (verschlossen)

(verschlossen) Blutstillende Watte (verschlossen, Verfallsdatum beachten)

(verschlossen, Verfallsdatum beachten) Spritzen (verschlossen)

(verschlossen) sämtliches medizinisches Material (verschlossen)

(verschlossen) Chirurgische Masken FFP2 oder FFP3 (verschlossen)

(verschlossen) Babynahrung Milchpulver (verschlossen, Verfallsdatum beachten, Strichcode unkenntlich gemacht)

(verschlossen, Verfallsdatum beachten, Strichcode unkenntlich gemacht) Babytrinkflaschen (gewaschen)

(gewaschen) Nuggis

Windeln

Feuchttücher

Taschenlampen mit passenden Batterien

Powerbanks

Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahnpasta, Binden, Tampons

Proteinriegel (verschlossen und Verfallsdatum beachten)

Initianten der Facebook-Gruppe reisen nicht ins Krisengebiet

Die Initiantinnen und Initianten der Gruppe betreiben auch eigene Sammelstellen. «Zentralschweiz hilft der Ukraine» soll als Anlaufstelle für diejenigen dienen, die nicht wissen, wo ihre Hilfe wie eingesetzt werden kann oder wo Sachspenden in der Nähe abgegeben werden können.

Was passiert anschliessend mit den Spenden? «Die lokalen Behörden organisieren die Flüchtlingslager. Sie sind sehr gut organisiert, nehmen die gelieferten Waren entgegen, prüfen und sortieren sie, um sie danach an die Flüchtlinge zu verteilen», sagt Ksenia.

Weil die direkte Hilfe an der Grenze zurzeit immer noch sehr schwer sei, fahre keine Privatperson von der Facebook-Gruppe an die Grenze. «Wir werden die freiwilligen Fahrer dieser Gruppe jedoch für den Transport von Spenden in der Schweiz einsetzen», so Ksenia weiter. Zwar würden die Organisatoren auch gerne mitreisen und «ihren Effort vor Ort einsetzen»:

«Aber aktuell werden unsere Energien hier gebraucht.»

Kanton schafft Infoline als Anlaufstelle für die Bevölkerung Um die Fragen der Luzerner Bevölkerung betreffend der Hilfe für die Ukraine koordiniert beantworten zu können, schafft der Kanton Luzern laut Mitteilung der Staatskanzlei eine zentrale Anlaufstelle. Die Infoline des Kantons Luzern zur Ukrainekrise geht ab kommendem Montag, 7. März, 14 Uhr in Betrieb. Unter der Telefonnummer 041 228 73 73 ist die Infoline anschliessend jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Schriftliche Anfragen können per Mail an infoline.ukraine@lu.ch gerichtet werden. (zim)

