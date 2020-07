Interview «Guisan war in einer prekären Lage» – Historiker Jakob Tanner zu 80 Jahre Rütlirapport Vor 80 Jahren schwor General Guisan die Armee auf dem Rütli auf die Réduit-Strategie ein. Der Historiker Jakob Tanner erklärt, welche Bedeutung der Rütlirapport im dramatischen Sommer 1940 spielte – und wieso der Weltkriegsgeneral differenziert betrachtet werden muss. Dominik Weingartner 25.07.2020, 05.00 Uhr

Eines der wenigen Bilder des Rütlirapports vom 25. Juli 1940. Keystone

Als «Akt der nationalen Selbstbehauptung» bezeichnet das Historische Lexikon der Schweiz den Rütlirapport. Am 25. Juli 1940 bestiegen Hunderte hohe Schweizer Militärs in Luzern den Dampfer «Stadt Luzern» und fuhren aufs Rütli. Dort hielt General Henri Guisan eine Rede, in der er den Widerstandsgeist der Schweiz, die zu diesem Zeitpunkt von den Achsenmächten umzingelt war, zu stärken versuchte. Der Historiker Jakob Tanner erklärt, welche Rolle der Rütlirapport im Sommer 1940 spielte.

Wie wurde der Rütlirapport im Sommer 1940 von der Schweizer Öffentlichkeit aufgenommen?

Jakob Tanner: Der Rütlirapport war kein nationales Medienereignis, die Tagespresse hat nicht gross darüber berichtet. Aber mit der Réduit-Idee hat Guisan klargemacht, dass die Schweiz bei einem Angriff Widerstand leisten würde. Die Erinnerungen an das, was sich auf dem Rütli abspielte, sind diffus. Der General hat frei gesprochen. Was er genau gesagt und in welcher Sprache er gesprochen hat, ist unklar. Am 29. Juli 1940 rekonstruierte Guisan seine Rede für eine Schallplattenaufnahme und kombinierte dafür einen Armeebefehl und ein Pressecommuiqué.

Aber waren die wichtigen Entscheidungen wie die Hinwendung zur Réduit-Strategie direkt nach dem Rapport bekannt?

Ja, das sickerte in die Öffentlichkeit durch. Aber man darf sich den Réduit-Entscheid nicht so vorstellen, dass sofort eine grosse Umverteilung der Truppen in Gang gesetzt worden ist. Die Alpenfestung muss zu diesem Zeitpunkt ernst noch gebaut werden, und dafür ist die Schweiz auf Rohstoffe aus Deutschland angewiesen, die man ohne Exporte nicht bekommen hätte. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, schickte Guisan ab dem 6. Juli 300000 Soldaten an ihre Arbeitsplätze zurück. Er hat also die personalintensive Grenzbesetzung durch eine weniger kostspielige Aufstellung in den Bergen ersetzt. Es gab im Volksmund den Spruch: «Die Schweiz arbeitet sechs Tage für Hitler und betet am siebten für den Sieg der Alliierten.» Das trifft die damalige Situation gar nicht so schlecht.

Zur Person Jakob Tanner (70) ist in Root aufgewachsen. Nach dem Lehrerseminar in Hitzkirch unterrichtete er in Romoos und Weggis, bevor er 1972 ein Geschichtsstudium an der Universität Zürich begann. 1986 wurde er promoviert, ab 1997 war er als Professor am Historischen Seminar der Universität Zürich tätig. 2015 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Luzern. Seit 2015 ist Tanner emeritiert. Der Autor des Standardwerks «Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert» war Mitglied der Bergier-Kommission, die ab 1996 die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und insbesondere die nachrichtenlosen Konten auf Schweizer Banken untersuchte.

Was hat Guisan zum Rütlirapport bewogen?

Er war persönlich in einer prekären Lage. Frankreich war Mitte Juni gefallen, die Deutschen hatten Zugriff auf die französischen Archive und fanden die Absprachen zwischen Guisan und der französischen Heeresleitung und leiteten diese Information an deutschfreundliche Offiziere wie Ulrich Wille weiter. Der General geriet dadurch innerhalb der Schweizer Armee unter Zugzwang, seine Gegner wollten ihn absetzen. Mit dem Rütlirapport ergriff er die Flucht nach vorne und stellte klar, dass er das Heft in der Hand behält. Dass sein Appell an den Widerstandswillen in Berlin als «Volksverhetzung» bezeichnet wurde und dass Deutschland diplomatisch intervenierte, passt in dieses Bild.

Und der Bundesrat?

Dieser hatte sich am 25. Juni nach siebenwöchigem Schweigen im Radio zurückgemeldet. Bundespräsident Pilet-Golaz erklärte: «Die Ereignisse marschieren schnell: Man muss sich ihrem Rhythmus anpassen.» Das wurde weithin als Defätismus aufgefasst. Guisan hatte eine viel überzeugendere Antwort auf die Angst, die damals in der Bevölkerung berechtigterweise herrschte, und seine Popularität als nationale Integrationsfigur nahm in der Folge rasch zu. Doch auch er setzte auf wirtschaftliche Anpassung. So schlug er drei Wochen nach dem Rütlirapport die Entsendung einer «Sondermission» nach Berlin vor, um eine «Kollaboration» in Gang zu bringen. Das wiederum akzeptierte der Bundesrat nicht.

Wie wurde der Rückzug der Armee in die Alpen aufgenommen?

Es ist paradox, dass die Räumung des Mittellandes, wo die meisten Menschen lebten, als Widerstandsmanifestation kommuniziert werden konnte. Die Tradition der «Grenzbesetzung» beruht ja auf der Vorstellung: Der Soldat geht mit der Waffe mutig an die Grenze und schützt seine Familie und das ganze Land vor dem Feind. Nun zieht er sich in die Berge zurück. Mit dem nun bevorzugten Begriff «Aktivdienst» wird das Problem überspielt. «Aktivdienst» ist territorial entkoppelt und stärkt zudem das männliche Selbstwertgefühl gegenüber den Frauen, die ja auch aktiv sind.

Wie gross war die Gefahr eines deutschen Angriffs?

Guisans Vermutung, dass die Schweiz nicht angegriffen würde, war auch auf den gut informierten Finanzmärkten vorherrschend. Sie erwies sich im Rückblick als richtig. Andernfalls wäre die Teilmobilmachung von zwei Dritteln der Armeebestände genau in der Phase, als die Wehrmacht freie Angriffskapazitäten hatte und fast 1000 deutsche Panzer gleich hinter der Schweizer Grenze warteten, ein Desaster gewesen. Bezogen auf die ganze Kriegszeit muss man sich bewusst sein, dass die Schweiz als Demokratie nicht hätte überleben können, wenn Deutschland gesiegt hätte. Guisans Strategie spielte auf Zeit. Und diese Rechnung ging auf. Die Schweiz verdankte ihre Freiheit den Alliierten.

Henri Guisan am 25. Juli 1940 auf dem Rütli. Keystone

Wie steht’s um den Mythos Guisan?

Erinnerungskulturen neigen stark zur Eindeutigkeit: Entweder ist alles gut oder schlecht. Aber so einfach ist es nicht. Willi Gautschi, der eine Biografie über Guisan geschrieben hat, stellt fest, dass dieser in seinem Bild von den Juden «von der deutschen Propaganda nicht unbeeinflusst geblieben zu sein» schien. Guisan trägt auch die inhumane Flüchtlingspolitik der Schweiz mit und hat die Erschiessungen der Landesverräter sehr problematisch im Sinne einer Stärkung der Volksmoral begründet. Zu erinnern ist auch an seine Demokratieskepsis und seine Bewunderung für den italienischen Diktator Mussolini. Die Geschichtswissenschaft zeichnet ein differenziertes Bild.

Bis heute ist Guisan wohl die bekannteste Schweizer Figur aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Es ist tatsächlich ein Glücksfall, dass zu Beginn des Krieges Guisan und nicht etwa sein Gegner Ulrich Wille zum General der Schweizer Armee gewählt wurde. Während der Kriegsjahre stieg Guisan zur Verkörperung des schweizerischen Konkordanzsystems, in dem alle grossen Parteien in der Regierung vertreten waren, auf. Als er im April 1960 starb, läuteten landesweit die Kirchenglocken. Die Kalte-Krieg-Schweiz hatte das Gefühl, ihre wichtigste Figur verloren zu haben. Guisan war eine Kultfigur; als solche ist er inzwischen verblasst.

Wie stark ist diese Réduit-Mentalität heute noch in der Schweizer Gesellschaft verankert?

Die offizielle Schweiz hat mit dem einseitigen Bild der wehrhaften Schweiz lange Zeit Politik gemacht. Seit 1945 hat sich das Land zum «Sonderfall» stilisiert, das der UNO nicht beitritt und auf Distanz bleibt zum europäischen Integrationsprozess. Ende der 1980er-Jahre hat der Bundesrat selbst versucht, den neutralen Kleinstaat aus diesem geistigen Bunker herauszuführen. Das hat es der SVP ermöglicht, den Réduit-Mythos zum Parteiprogramm zu machen. Damit hat sie immerhin fast 30 Prozent Wähleranteil erreicht. Diese Geschichte ist also nicht ausgestanden. Gleichzeitig ist in den vergangenen Jahrzehnten aber auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg gestärkt worden.