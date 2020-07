Handelte es sich bei den Prügelattacken in Luzern um Angriff oder Raufhandel? Ein 20-jähriger Mann aus Afghanistan soll in der Stadt Luzern mehrfach Leute verprügelt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert 14 Monate und Landesverweis. Die Verteidigung will einen Freispruch. Roger Rüegger 30.07.2020, 16.19 Uhr

Vor dem Luzerner Kriminalgericht hat sich am Donnerstagmorgen ein 20-jähriger Mann aus Afghanistan für die Tatbestände Angriff sowie Konsumation von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Der Beschuldigte war laut der Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft in zwei Fällen an einem Angriff auf Personen beteiligt.

Das Kriminalgericht befasste sich diese Woche bereits einmal mit denselben Delikten. Am Dienstag fand die Verhandlung eines 20-jährigen Syrers statt. Der Mann hatte laut Staatsanwaltschaft gemeinsam mit dem beschuldigten Afghanen diverse Angriffe verübt.

Faustschläge und Fusstritte gegen Kopf und Körper

In einem Fall verabredeten sich der Beschuldigte mit dem Syrer und einem weiteren Mann per Whatsapp-Chat zu einer Strafaktion. Das Trio hatte laut Staatsanwaltschaft den Plan, am 26. April 2019 einen Mann beim Inseliquai zu verprügeln. Bei der Zielperson handelte es sich um einen Schweizer aus Basel.

Das Motiv der Tat war, dass dieser in Kontakt mit der damaligen Freundin des Syrers stand. Die Gruppe malträtierte das Opfer mit Faustschlägen und Fusstritten gegen Kopf, Körper und Unterleib. Sie fuhren mit den Schlägen auch fort, als der Gepeinigte am Boden lag. Der beschuldigte Afghane soll dem Mann einen Fusstritt ins Gesicht sowie in den Hintern versetzt haben. Er gab zu, bei der Aktion beteiligt gewesen zu sein, jedoch habe er nur einen Fusstritt an den Oberarm ausgeteilt und versucht, den Basler zweimal mit der Faust zu schlagen.

Einen weiteren Angriff in einer Gruppe unternahm der Beschuldigte am 2. August 2019. Damals griff er zusammen mit drei Männern eine Gruppe von drei Personen an. Auch hier wurde mehrmals mit Faustschlägen und Fusstritten operiert. Die drei angegriffenen Männer wurden dabei verletzt. Der Beschuldigte gab zu, jemandem mit der Fusssohle getreten zu haben. Ebenfalls gab er zu, regelmässig Marihuana konsumiert zu haben. Von August 2018 bis August 2019 habe er zwei Joints im Monat geraucht.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für mehrfachen Angriff sowie das Konsumieren von Betäubungsmitteln eine Freiheitsstrafe und Landesverweis. Der Beschuldigte sei mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer Übertretungsbusse von 100 Franken zu bestrafen. Ausserdem sei die obligatorische Landesverweisung von sieben Jahren anzuordnen.

Tatbestand Angriffs war nicht gegeben

Der Verteidiger des Beschuldigten beantragte für den jungen Mann, der mit seinem älteren Bruder zusammen wohnt, einen Freispruch. «Der Tatbestand des Angriffs ist für meinen Mandanten in beiden ihm vorgeworfenen Fällen nicht gegeben. Allenfalls wäre der Tatbestand des Raufhandels gegeben gewesen. Der Staatsanwalt hat diesen jedoch nicht angeklagt. Deshalb muss hier ein Freispruch erfolgen», führte er aus.

Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.