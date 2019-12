Sturmtief fegt über die Schweiz –Handwerksmarkt in der Stadt Luzern wegen starken Böen abgesagt Am Samstagmorgen fegen heftige Sturmböen über die Schweiz. In Luzern wurden Böen von 98 km/h gemessen. Der Handwerksmarkt am Luzerner Weinmarkt musste aufgrund des starken Windes auf morgen verschoben werden. Diverse Bergbahnen bleiben geschlossen. Aktualisiert 14.12.2019, 09.11 Uhr

(elo) Das Sturmtief «Veiko» rüttelt am Samstagmorgen die Schweiz auf. In den Bergen wurden Böen von bis zu 150 km/h gemessen. In Luzern hatten die Böen eine Stärke von bis zu 98 km/h.

Der Handwerksmarkt am Luzerner Weinmarkt musste wegen denn starken Böen abgesagt werden. Wie Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltung der Stadt Luzern am Samstagmorgen mitteilt, wurde der Markt auf den morgigen Sonntag verschoben.

Bergbahnen bleiben geschlossen

Wie Radio Pilatus berichtet, mussten in der Zentralschweiz aufgrund des Windes auch zahlreiche Bergbahnen am Samstag geschlossen bleiben. Die Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg und die Luftseilbahn zwischen Weggis und Rigi Kaltbad bleiben am Samstag zu. Auch die Bahnen am Pilatus blieben geschlossen: Die Panoramagondelbahn zwischen Kriens und der Krienseregg sowie die Luftseilbahn hoch zum Pilatus Kulm verkehren nicht.