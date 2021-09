Hofladen-Wettbewerb 2021 - Zwei Hofläden aus der Zentralschweiz gehören zu den schönsten des Landes

Erstfeld Vom Berg auf den Tisch: Fischzucht präsentiert den «Gotthard-Zander»

15 Monate müssen die Zander in der Zucht Basis 57 wachsen, damit sie verarbeitet werden können. Bald sind die ersten Fische so weit. Ab dem 13. Dezember will das Unternehmen «den Schweizer Markt erobern».