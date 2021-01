Nid-/Obwalden Betriebe wollen Erfahrungen aus dem Homeoffice auch für die Zeit nach Corona nutzen Nun müssen alle ins Homeoffice, die können. Allerdings soll diese Arbeitsform dereinst nicht zusammen mit dem Virus verschwinden. Matthias Piazza 19.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund die Hälfte aller Kantonsangestellten in Obwalden und Nidwalden arbeitet seit Monaten im Homeoffice. Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit Montag haben nicht nur die Läden des nicht-täglichen Gebrauchs zu. Für Arbeitstätige ist eine weitere wichtige Änderung in Kraft getreten: die Homeoffice-Pflicht. Was bisher nur als Empfehlung galt, ist nun vom Bundesrat angeordnet: Wenn es möglich ist und sich mit verhältnismässigem Aufwand einrichten lässt, muss man zu Hause arbeiten. Damit begann auch beim Kanton Obwalden mit seinen gut 600 Mitarbeitern eine neue Ära. «Homeoffice kennen wir zwar schon seit dem ersten Lockdown im Frühling, aber nicht in dieser strikten Form», sagt auf Anfrage Personalchef Marcel Schüwig.

«Seit der ersten Welle im Frühling sind unsere Büros ausgedünnt. Je die halbe Belegschaft einer Abteilung arbeitete, falls möglich, abwechslungsweise im Homeoffice. Das war aber eher eine Empfehlung.»

Rund die Hälfte der Kantonsangestellten arbeiten von zu Hause

Als Kanton mit einer Vorbildfunktion für die Öffentlichkeit habe man am Tag eins die Homeoffice-Vorgabe des Bundes strikt umgesetzt. «Alle unsere Verwaltungsangestellten arbeiten nun zu Hause, die nicht im Schalterdienst arbeiten oder aus anderen Gründen vor Ort arbeiten müssen.» Denn man wolle auch weiterhin für die Bürger da sein, die Schalteröffnungszeiten seien darum nicht reduziert. Hinzu kämen auch die Polizisten, Kanti-, Berufsschullehrer und etwa Mitarbeiter des Strasseninspektorats, die ihre Arbeit ja nicht einfach in ihre Wohnung verlegen könnten. Marcel Schüwig geht davon aus, dass rund die Hälfte der Kantonsangestellten Homeoffice machen, das der Kanton übrigens nicht speziell entschädigt, womit er auf der Linie des Bundes liegt.

Der Schritt zu einem «generellen» Homeoffice sei relativ einfach vonstattengegangen, fast wie auf Knopfdruck. «Nach fast einem Jahr Erfahrungen mit vermehrtem Arbeiten im Homeoffice haben wir uns daran gewöhnt und sind auch technisch eingerichtet. Die Serverkapazitäten sind ausgebaut worden.»

«Mitarbeiter sind motiviert und schicken sich drein»

Auch wenn ein Homeoffice-Betrieb anspruchsvoller zum Führen, die Prozesse etwas komplizierter seien, so habe die Effizienz kaum spürbar gelitten. «Und die Mitarbeiter sind nach wie vor motiviert und schicken sich drein, auch wenn man davon ausgehen muss, dass die Situation noch länger anhält und zu Hause arbeiten als umständlicher empfunden wird.» Im Gegensatz zur ersten Welle seien nun die Kinder jedoch in der Schule, was für jemanden im Homeoffice entlastend sei, wenn er in Ruhe arbeiten könne.

Überdauert das Homeoffice-Modell auch die Zeit nach Corona? Stichwort Dichtestress, überfüllte Züge und Busse, verstopfte Strassen. «Bei uns ist die Situation anders als in Städten und Agglomerationen», hält Marcel Schüwig fest. «Und fast 70 Prozent unserer Mitarbeiter wohnen in Obwalden, haben also in vielen Fällen kurze Arbeitswege.» Dennoch werde Homeoffice nicht einfach zusammen mit dem Virus wieder verschwinden.

«Den Schwung mit den positiven Erfahrungen wollen wir mitnehmen.»

So könne er sich durchaus vorstellen, dass ein Teil der Belegschaft auch künftig zu Hause arbeiten werde. Überhaupt seien es nicht Homeoffice, Maskentragepflicht für Mitarbeiter, die nicht einem Einzelbüro arbeiteten oder sonstige Schutzmassnahmen, die dem Betrieb am meisten zu schaffen machen in dieser Pandemie. «Das Gesundheitsamt oder das Arbeitsamt mit der Abwicklung der Kurzarbeitsentschädigung etwa sind sehr gefordert. Diese personelle Zusatzbelastung wirkt sich bei einer kleinen Verwaltung besonders stark aus.»

Nidwalden will Homeoffice beibehalten

Ähnlich sieht die Situation bei der Nidwaldner Kantonsverwaltung aus, welche nach einer Lockerung im Sommer und Herbst Homeoffice wieder konsequent umsetzt, wie auch schon in der ersten Welle im Frühling. Grundsätzlich werde die Möglichkeit für Homeoffice von den meisten Mitarbeitern sehr geschätzt, so Finanzdirektor Alfred Bossard.

Rund die Hälfte der etwa 800 Kantonsangestellten arbeiten allerdings nach wie vor an ihrem «normalen» Arbeitsplatz, da ihr Job eine physische Präsenz erfordert, wie etwa Polizisten oder Mitarbeiter auf dem Zivilstandsamt oder dem Passbüro. Doch auch bei der Nidwaldner Verwaltung habe sich Homeoffice als neues Arbeitsmodell etabliert. «Der Regierungsrat hat schon im vergangenen Sommer entschieden, dass Homeoffice auch nach Corona beibehalten werden soll. Derzeit erarbeiten wir die Grundlagen dafür.»

Maxon-Mitarbeiter schätzen persönlichen Austausch

Auch bei Maxon gilt nun: Wer kann, arbeitet jetzt daheim, ohne spezielle Entschädigung. «Der bisherige Grundsatz, dass bis zur Hälfte einer Abteilung zu Hause arbeitet, wird aufgehoben. Dafür darf auch der Geschäfts-PC nach Hause genommen werden», so Daniel von Wyl, Standortleiter Sachseln. Allerdings kämen von den gut 1300 Beschäftigen des Sachsler Herstellers von Präzisionsmotoren ungefähr die Hälfte für Homeoffice in Frage. Diese Mitarbeiter arbeiten etwa in der Administration, im Marketing oder in der IT. Angestellte der Produktion oder Logistik etwa bleiben in Sachseln.

Auch wenn die Erfahrungen mit Homeoffice in der ersten Welle positiv gewesen seien, würden viele Mitarbeitende den persönlichen Austausch mit ihren Kollegen schätzen und gerne vor Ort arbeiten. Und dies trotz Maske, die nun auch am Arbeitsplatz getragen werden müsse.

Trotzdem geht Daniel von Wyl davon aus, dass der Anteil von Homeoffice nach der Pandemie höher sein wird als davor, als es diese Möglichkeit zu Hause zu arbeiten, bei Maxon auch schon gab.

Die Stanser Pilatus-Werke wollten sich auf Anfrage nicht zum Thema äussern. Ende Dezember sagte Verwaltungsratspräsident Oscar J. Schwenk, dass momentan rund 200 Leute im Homeoffice arbeiten würden. Er selber sei aber kein Freund davon, er zweifle an der Effizienz und der Aufwand sei gross.