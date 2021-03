Horw Stark alkoholisierter Mann mit E-Scooter verunfallt – Polizei sucht Zeugen Im Kreisverkehrsplatz Merkur ist ein Mann mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Atemalkoholprobe beim 56-Jährigen ergab einen Wert von 2,36 Promille. 15.03.2021, 11.21 Uhr

(zim) Ein 56-jährger Mann war am Samstag um zirka 12.30 Uhr in Horw mit einem E-Scooter unterwegs. Im Kreisverkehrsplatz Merkur kam der Mann aus noch ungeklärten Gründen zu Fall, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Beim Sturz verletzte er sich und musste durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren werden. Ein Atemlufttest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von 2,36 Promille.