Im Juni feiert die Luzern ein zweitägiges Stadtfest

Sommer Im Juni feiert Luzern ein zweitägiges Stadtfest Am 24. und 25. Juni 2022 findet auf den Plätzen und in den Strassen Luzerns das Stadtfest Luzern statt. Es löst das Luzerner Fest ab – und wird rund um die Reuss ausgetragen.

Good News nach der Meldung, dass im Sommer das Blue Balls nicht stattfinden wird: Im Sommer wird dennoch gefestet, es steigt nämlich das «Stadtfest Luzern». Dieses löst das bisherige Luzerner Fest ab, heisst es in einer Mitteilung des OK-Präsidiums. «Der neue Name verrät es bereits: Das Stadtfest Luzern wird lokaler und persönlicher. Zudem soll der Benefizgedanke wieder stärker in den Fokus gerückt werden. Ein Fest von Luzern für Luzern – und für den guten Zweck», heisst es dort.

Das Stadtfest Luzern findet am 24. und 25. Juni im Gebiet Löwengraben über Weinmarkt bis Luzerner Theater statt. Das frühere Luzerner Fest dagegen war eher in Richtung Seebecken ausgerichtet, so wurden etwa jeweils Schweizerhofquai und Seebrücke gesperrt.

Regionale Künstlerinnen statt nationale Acts

Das neue Programm biete eine «Auswahl für die unterschiedlichsten Bedürfnisse», wobei «Altbewährtes mit neuen Ideen ergänzt wird». Das Bäckerzmorge etwa werde es wieder geben, grosse Bühnen mit nationalen Acts hingegen nicht mehr. Stattdessen treten regionale Künstlerinnen und Künstler auf.

Das Stadtfest Luzern ist eine Benefizveranstaltung der Stiftung «Luzern hilft». Die Stiftung unterstützt soziale und kulturelle Institutionen, Projekte, Angebote und Dienstleistungen, die der Bevölkerung des Kantons Luzern direkt zugutekommen. Seit 1972 wurden Unterstützungsbeiträge von über 3,3 Millionen Franken ausbezahlt. (mme)

