Im Kanton Zug soll die Polizeistunde bleiben Anfang des Jahres wurde zu Handen des Regierungsrats eine Motion eingereicht, die forderte, zu prüfen, ob die Sperrstunde abgeschafft werden könnte. Nein, lautet nun die Antwort nach Rücksprache mit den Gemeinden. Vanessa Varisco 24.10.2020, 05.00 Uhr

Der Zuger Regierungsrat hat sich geäussert: Die Sperrstunde für Gastrobetriebe soll bleiben. Laut Gastgewerbegesetz dürfen bewilligungspflichtige Gastronomiebetriebe im Kanton Zug grundsätzlich von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr nachts geöffnet sein. Ab dann ist Sperr- respektive Polizeistunde: Wer die Türen seines Lokals auch nach Mitternacht offen halten will, muss beim zuständigen Gemeinderat eine Bewilligung einholen.

Auf den Tisch kam die Debatte, weil die drei CVP-Kantonsräte – Fabio Iten (Unterägeri), Laura Dittli (Oberägeri) und Anna Bieri (Hünenberg) – Anfang des Jahres eine Motion betreffend Abschaffung der Sperrstunde eingereicht hatten. Argumentiert wurde unter anderem, dass die Polizeistunde nicht mehr zeitgemäss sei und kaum noch den Bedürfnissen entspreche.

Dank der Sperrstunde sind Sanktionen möglich

Nun liegt also die Antwort des Regierungsrats vor. Deutlich ist, man will an der Polizeistunde festhalten. Mit dieser Ansicht steht der Regierungsrat nicht alleine da, gemäss einer Umfrage bei den Gemeinden finden gewisse von ihnen diese Vorgaben sinnvoll. Zug, Baar, Cham, Hünenberg, Neuheim und Unterägeri lehnen die Motion ab. Zwei Argumente stünden laut Antwort des Regierungsrats im Vordergrund: Zum einen wird das Bedürfnis für die Abschaffung als gering eingestuft. Dies deshalb, weil die Anzahl eingereichter Gesuche um eine Verlängerung überschaubar sei. «Zum anderen betrachten sie das Instrument der Bewilligungsverlängerungen als sinnvoll», heisst es weiter.



Die Gemeinden, die der Motion gegenüber eine ablehnende Haltung zeigen, sind überzeugt, so Lösungen zu finden, die der unmittelbaren Umgebung des Betriebs und beispielsweise den Bedürfnissen der Anwohner Rechnung tragen. Ausserdem: So ist es möglich, Massnahmen zu ergreifen. Ein Betrieb kann verwarnt werden und man kann ihm die Verlängerungsbewilligung sogar entziehen. «Mit der Abschaffung wären solche Sanktionen kaum mehr möglich», sorgen sich die Befürworter der Sperrstunden.

Pro Motion: Mehr Eigenverantwortung in den Betrieben

Allerdings gab es auch Gemeinden, die in ein anderes Horn gestossen haben. Steinhausen, Walchwil und Oberägeri unterstützen die Motion, da die Verwaltung entlastet würde. Konkret heisst es auch, der Wegfall der Sperrstunde fördere die Eigenverantwortung und bietet den Betrieben die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Dass keine Sanktionen mehr verhängt werden können, fürchten die Befürworter der Motion nicht. Gestützt auf das Übertretungsgesetz können Verstösse geahndet werden.

Die Gemeinden sind geteilter Meinung. Ebenfalls die Vertreter von Gastro Zug, weshalb man sich entschlossen habe, keine Stellungnahme abzugeben, wie die Präsidentschaft zitiert wird in der Antwort des Regierungsrats. Ebenfalls auf eine Stellungnahme verzichtet hat der Hotelier-Verein Zugerland.

Eine klare Meinung hingegen hat der Regierungsrat: Wegfallen soll die Sperrstunde nicht. Er räumt zwar ein, dass das Nachtleben attraktiver würde und der Kanton Zug als Standort attraktiver. Letztlich überwiegen für ihn aber die Gegenargumente. In vieler Hinsicht teilt er die Meinung der Gemeinden, die die Motion ablehnen: Die bestehenden Möglichkeiten reichen aus und eine Verlängerung könne bewilligt werden. Mit der Sperrstunde könne besser und einfacher für Ruhe, Ordnung und Sicherheit gesorgt werden.

Weiter betont der Regierungsrat, dass die Kantone, welche die Sperrstunde abgeschafft haben, durchzogene Erfahrungen gemacht hätten. In Basel-Stadt etwa wurde die Polizeistunde abgeschafft und später wieder eingeführt, da die Klagen über «Nachtruhestörungen und Verunreinigung der Umgebung » deutlich zugenommen hätten.

In Zug wolle man deshalb auf Bewährtes setzen und empfiehlt, die Motion als nicht erheblich zu erklären.