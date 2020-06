Interview Die Vorbereitung auf dem Vierwaldstättersee – die Überfahrt auf dem Atlantik: Diese Frauen ruderten 45 Tage ganz alleine Tatiana Baltensperger aus Eglisau ruderte mit drei Frauen im Boot «Heidi» über den Atlantik. Vorbereitet haben sie sich auf dem Vierwaldstättersee. Auch nach der Challenge bleibt die 54-jährige an Bord. Roger Rüegger 14.06.2020, 15.00 Uhr

Nach 45 Tagen auf See trafen Tatiana Baltensperger (54), Astrid Schmid (48, Thun), Sandra Hönig (44, Tessin) und Carla Lemm (35, Grenchen) mit dem Ruderboot «Heidi» in Antigua ein.

Sassen 45 Tage im selben Boot: Astrid Schmid, Carla Lemm, Tatiana Baltensperger und Sandra Hönig (von links).

Bild: Boris Bürgisser, Brunnen, 23. Mai 2020

Die «Swiss Ocean Dancers» starteten mit 35 anderen Teams am 12. Dezember 2019 zur «Talisker Whisky Atlantic Challenge» auf der Kanareninsel La Gomera. Für die rund 5000 Kilometer lange Überfahrt bereiteten sich die vier Frauen auf dem Vierwaldstättersee vor. Seit Ende Mai ist das Boot wieder in der Zentralschweiz, in Brunnen. Das Wiedersehen mit «Heidi» war für die Heilpädagogin Tatiana Baltensperger emotional. Es bestärkte einen Entschluss.

Wie fühlt es sich an, nach 45 Tagen im Ruderboot in der Karibik einzutreffen?

Tatiana Baltensperger: Als wir entlang der Küste zum Zielhafen ruderten, wurden wir bis zur Ziellinie von Delfinen begleitet. Man wagt es nicht einmal im Traum, sich so ein wundervolles Erlebnis zu wünschen.

Glücklich, ein anstrengendes Abenteuer überstanden zu haben, oder Wehmut, weil die Challenge zu Ende ist?

Sicher glücklich, weil ich meine Familie noch treffen konnte. Wir trafen am Sonntag, den 26. Januar, ein, mein Sohn Luca musste am Montag wieder abreisen. Es war für mich super, ihn bei der Ankunft zu sehen, denn er hatte dieselbe Reise 2017 gemacht. Ich persönlich war am Ziel völlig überwältigt.

Fast 13 Kilogramm haben Sie auf der Reise verloren. Hatten Sie, zurück an Land, Blessuren oder Schwierigkeiten?

Praktisch nichts. Einzig mit dem Laufen hatte ich etwas Mühe. In der Nacht nach dem Eintreffen soll ich im Schlaf gefragt haben, ob meine Schicht beginne.

5000 Kilometer am Stück sind schon mit dem Auto eine nicht enden wollende Strecke. Wie wirkt dies erst in einem Ruderboot?

«Heidi» ist ein super Boot. Sie ist komfortabel und gut ausgestattet mit allen geforderten Instrumenten. Wir konnten immer mehr als genug Trinkwasser aufbereiten, unsere Solarpanels lieferten immer genügend Strom. Der Autopilot und alle Geräte funktionierten meistens einwandfrei. Auch bei hohen Wellen fühlten wir uns sicher.

Rudern musstet ihr trotzdem. Handarbeit vom Groben. Wie wurde aufgeteilt?

Jeweils zwei waren am Rudern, die anderen ruhten sich aus. Wir hielten den Zwei-Stunden-Rhythmus ein und zogen es voll durch.

Tatiana Baltensberger legt sich für zwei Stunden in die Riemen. Foto: PD

Habt ihr Intervall trainiert?

Wir besuchten obligatorische achttägige Kurse mit Fokus auf Navigation, Meteo, Funk und erste Hilfe auf offener See. Und wir trainierten auf dem Vierwaldstättersee. Während dreieinhalb Monaten trafen wir uns jedes zweite oder dritte Wochenende. Ja, einmal probten wir 24 Stunden am Stück den Zwei-Stunden-Takt. Aber man kann sich darauf nicht richtig vorbereiten. Für den Körper ist und bleibt es eine Belastung.

So wie Sie erzählen, wirkt es nicht übermenschlich.

Wissen Sie, ich habe vier Buben aufgezogen. Während der Stillzeiten schläft eine Mutter oft nicht länger als zwei, höchstens drei Stunden am Stück. Ich sagte mir, du hast das geschafft und es dauerte jeweils ein Jahr, dann schaffe ich diese paar Tage auch.

Tatiana mit ihren Söhnen Lars, Luca, Livio und Levin. Bild: PD

Wer vier Kinder aufziehen kann, bewältigt auch den Atlantik im Ruderboot? Eine schöne Motivation.

Ja, eine Frau mit einem Kind macht einiges mit, und nicht nur 45 Tage. Das ist eine ganz andere Leistung, als so eine Reise. Das Leben da draussen ist ja recht einfach. Man rudert, isst, schläft, Erledigen der anfallenden Arbeiten an Bord. Daneben Körperhygiene, Dehnen und Körperteile wie Gesäss und Hände pflegen, die werden extrem beansprucht.

Wie geht man mental damit um. Jeden Tag dasselbe, nur den Horizont vor Augen?

Es ist erstaunlich, wie schnell Körper und Geist sich daran gewöhnen. Ich freute mich mega, da raus zu gehen. Es ist ein Privileg, in der Natur mit den Elementen vereint zu sein. Die Rennleitung betonte bei den Vorbereitungen: Die innere Einstellung entscheidet, wie ihr diese Challenge erlebt. Für mich war es nie als Kampf gedacht, sondern als Tanz mit den Elementen, wobei die Elemente immer führen.

Sie haben mit Kajak ansatzweise mit Rudern Erfahrung. Welche Hintergründe haben die «Ocean Dancers»?

Kajak ist weit vom Rudern entfernt. Von uns konnte keine rudern. Das Team bestand aus Fallschirmspringerinnen, Taucherinnen, Bergsteigerinnen und Langstreckenläuferinnen.

Die vier Ruderinnen im Boot Bild: PD

Nun wissen wir, wie man so ein Abenteuer besteht. Mir ist ein Rätsel, warum man so etwas macht. Was trieb Sie aufs Wasser?

Wasser ist mein Element. Meine Mutter lebte 20 Jahre auf einem Segelschiff. Ich fuhr Wildwasserkajak, heute bin ich am Kitesurfen. Als mein Sohn mit drei Kollegen 2017 mit dem Boot «Mrs Nelson» in La Gomera startete, erwachte mein Abenteuergeist. Nachdem die Jungs wieder zu Hause waren, bat ich sie, mich zu informieren, bevor sie «Mrs Nelson» verkaufen. Ich hatte zwar weder ein Team noch Geld, aber ich fand, ein Boot sei ein guter Anfang.

Ganz wie geplant setzten Sie Ihren Plan nicht um. Wo kam plötzlich dieses «Heidi» her?

Mrs Nelson wurde schlussendlich von einem englischen Team gekauft, das bereits 2018 starten wollte und dringend ein Boot brauchte. Wir liessen uns stattdessen von Dutch Ocean Expedition den Prototypen DOR 580 bauen: Heidi. Dies geschah auf Anraten von Mark Slats, der als Solorower ebenfalls 2017 an dieser Challenge teilgenommen hatte und den Weltrekord aufstellte. Er hatte nach der Challenge mit drei seiner Freunde die Dutch Ocean Expeditions gegründet mit dem Ziel, die herkömmlichen Ocean-Rowing-Boote deutlich zu verbessern. Dies ist ihnen eindeutig gelungen.

Vier Monate nach dem Abenteuer, am 21. Mai, sahen Sie «Heidi» in Brunnen wieder. Was ging in Ihnen vor?

«Heidi» war mein Daheim, mein Nestlein, in dem ich mich sicher fühlte. Ich holte meine persönlichen Sachen aus der Kabine. Es war ein grosser Moment, der Entschluss, nochmals zu gehen, hatte ich bereits auf dem Atlantik gefasst, in diesem Moment wurde er allerdings zementiert.

Blick in einer der zwei Kabinen.

Bild: Boris Bürgisser, Brunnen, 23. Mai 2020

Habe ich richtig mitgeschnitten; Sie suchen Käufer für «Heidi». Bringen Sie es denn übers Herz, sie wegzugeben?

Das fällt mir leicht. Käufer habe ich gefunden: meine Familie. Der Käpt’n bleibt, nur die Crew wechselt. Wir unternehmen die nächste Reise gemeinsam.