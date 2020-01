In einem Jahr geht die Winteruniversiade los – und so sieht das Maskottchen aus Am 21. Januar 2021 findet die Eröffnungsfeier zu den Studentenspielen, welche in der Zentralschweiz stattfinden, statt. Am Dienstag wurde das Maskottchen präsentiert. Fabienne Mühlemann 21.01.2020, 14.05 Uhr

Das noch namenlose Maskottchen der Winteruniversiade 2021. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21. Januar 2020)

«Die Winteruniversiade ist heute definitiv in der Region angekommen. Es ist ein Freudentag», so der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren, der gemeinsam mit Niklaus Bleiker, Vize-Präsident des Vereins und Obwaldner Alt-Regierungsrat, am Dienstag das offizielle Maskottchen in der Host City Luzern empfangen durfte.

Schöpferin des Maskottchens ist die Animationsstudentin Luisa Zürcher. Die St. Gallerin konnte am Dienstag «ihr» Maskottchen erstmals in voller Grösse bestaunen und in die Arme nehmen. «Was gibt es Aufregenderes als ein Maskottchen zu designen, das man später sogar umarmen kann?», wird die junge Künstlerin in einer Medienmitteilung zitiert.

Berge und Fasnacht als Inspiration

Angereist war das Fabelwesen am Dienstag mit dem Schiff, begleitet von der Fasnachts-Kleinformation «A-Klang». Die Zentralschweizer Berge und ihre Mythen genauso wie die Fasnacht hatten Luisa Zürcher gemäss Mitteilung für ihre Kreation inspiriert.

Noch trägt das Maskottchen keinen Namen. Die Öffentlichkeit kann ab sofort über die Winteruniversiade-Kanäle auf den sozialen Medien einen Namensvorschlag einreichen. Die Taufe findet am 29. Januar 2020 im Rahmen der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften im Biathlon in der Lenzerheide statt.

Update folgt