In vier Zentralschweizer Kantonen steigen die Krankenkassenprämien: Warum die Regierungsräte trotzdem zufrieden sind In Luzern, Nidwalden, Zug und Uri steigen nächstes Jahr die Krankenkassenprämien um mindestens 0,8 bis 1,4 Prozent. In Schwyz und Obwalden werden im Schnitt sogar tiefere Prämien als dieses Jahr fällig. Tief ist in der Zentralschweiz nach wie vor das generelle Prämienniveau. Alexander von Däniken 22.09.2020, 17.19 Uhr

Nach diesem Jahr werden auch 2021 nur bedingt höhere Krankenkassenprämien fällig. Christian Beutler/Keystone

Die mittlere Prämie beläuft sich 2021 auf 316.50 Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag bekanntgab. Das entspricht im Schnitt einem Anstieg von 0,5 Prozent. Wie bereits in den letzten zwei Jahren liege dieser unter dem mehrjährigen Mittel der Prämienanstiege. Seit 2010 haben sich die Prämien durchschnittlich um 3,2 Prozent erhöht.

Über dem Schnitt von 0,5 Prozent befinden sich die Zentralschweizer Kantone Luzern (+1,4 Prozent), Nidwalden (+1,1) sowie Zug und Uri (je 0,8). In Schwyz und Obwalden dürfen sich die Prämienzahler freuen: Ihr Portemonnaie wird im Schnitt um jeweils 0,1 Prozent entlastet.

Luzern: Erwachsene zahlen im Schnitt vier Franken mehr

Im Kanton Luzern betragen die mittleren Prämien für Erwachsene (ab 26 Jahren) neu 326 Franken (2020: 322 Franken). Damit liegt die Prämie nach wie vor deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 375 Franken (2020: 374 Franken). Die mittlere Prämie für junge Erwachsene (19-25 Jahre) liegt neu bei 222.50 Franken (2020: 220.50 Franken). Gesamtschweizerisch steigt sie um 0,4 Prozent auf 266 Franken. Die mittleren Prämien für Kinder (0-18 Jahre) betragen neu rund 85 Franken (2020: 84 Franken). Gesamtschweizerisch sind sie praktisch gleich hoch geblieben (rund 100 Franken).

Als mittlere Prämie wird übrigens das von den Versicherern geschätzte durchschnittliche Prämienvolumen pro Versicherten verstanden. Sie berücksichtigt alle Grundversicherungsmodelle, also auch solche mit hohen Franchisen und mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer.

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP) relativiert in einer Mitteilung den Anstieg um 1,4 Prozent. Schliesslich seien im aktuellen Jahr die Prämien um durchschnittlich 1,5 Prozent gesunken, was über zwei Jahre immer noch eine Verbesserung um 0,1 Prozent darstelle. Nach wie vor liege der Kanton Luzern in allen Altersgruppen unter dem schweizerischen Durchschnitt. «Das ist erfreulich. Dennoch ist noch keine Trendwende in Sicht.» Die Kosten im Gesundheitswesen seien nach wie vor auf hohem Niveau und würden weiter steigen. Regierungsrat Graf:

«Es braucht weiterhin grosse Anstrengungen von allen Akteurinnen und Akteuren, um das Kostenwachstum zu bremsen.»



Der schweizweit nur leichte Anstieg der Prämien in diesem und im nächsten Jahr könne ein Zeichen dafür sein, dass viele Anstrengungen bereits fruchten. «Es scheint, dass die Leistungserbringer vermehrt eine Medizin mit Augenmass und folglich weniger unnötige Behandlungen durchführen, und dass die Bevölkerung ihren eigenen Konsum von Gesundheitsleistungen kritischer hinterfragt», sagt Graf. Damit diese positive Entwicklung weitergehe, brauche es weiterhin eine Sensibilisierung aller Beteiligten.

Anstieg laut Zuger Regierung verschmerzbar

Im Kanton Zug zahlen Erwachsene neu im Schnitt 302 statt 299.90 Franken, junge Erwachsene 219.70 statt 216.40 Franken und die Krankenversicherung der Kinder erhöht sich im Schnitt um 20 Rappen auf 82.20 Franken. «Angesichts der vielen Sonderfaktoren bei der diesjährigen Prämienrunde sollte man die Differenzen im Promillebereich nicht überinterpretieren», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister. «Für mich ist entscheidend, dass der Kanton Zug unverändert auf Platz 4 der prämiengünstigsten Kantone steht.»

Noch günstiger sind die Prämien im Kanton Nidwalden. Selbst nach einer durchschnittlichen Erhöhung um 1,1 Prozent. Erwachsene zahlen hier neu 299.10 Franken; also 3.60 Franken mehr. Bei jungen Erwachsenen steigt die Prämie im Schnitt um 1.20 Franken auf 203.50 Franken. Und für Kinder werden neu 79.40 Franken fällig; 90 Rappen mehr als dieses Jahr. Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger (SVP) sagt: «Auch wenn der Anstieg etwas höher ausfällt als im Schweizer Durchschnitt, gehören wir weiterhin zu den drei Kantonen mit den tiefsten Krankenkassenprämien. Diese Botschaft ist aus meiner Sicht ebenso wichtig.» Von Ärger über den Anstieg könne keine Rede sein, «zumal diese Entwicklung nicht unerwartet kommt». Um die Kosten auch künftig in den Griff zu kriegen, brauche es die Anstrengungen von allen Beteiligten. «Die Kostensenkung im Gesundheitswesen ist eine gesamtschweizerische Aufgabe.» Zudem gelte es, den eingeschlagenen Weg «ambulant vor stationär» fortzusetzen. «Überdies hoffe ich, dass sich wie Nidwalden und Luzern auch andere Kantone in Zukunft Gedanken machen, sich zu Spitalregionen zusammenzuschliessen und Synergien zu nutzen, um einen weiteren Kostenanstieg im Gesundheitswesen einzudämmen.»

Uri bei den Prämien für Erwachsene schweizweit am tiefsten

Der betreffend Prämienbelastung günstigste Zentralschweizer Kanton ist Uri. Er führt die Rangliste bei den Erwachsenen auch schweizweit an. 291.70 Franken bezahlen die Urner nächstes Jahr im Durchschnitt. Das sind 2 Franken mehr als 2020. Bei den jungen Erwachsenen werden im Schnitt 196.50 Franken fällig, 1.40 Franken mehr als heute. Bei den Kindern müssen die Eltern 80 Rappen mehr zahlen, was die Prämie auf 75.50 Franken anhebt. Bei den jungen Erwachsenen und bei den Kindern ist die Prämienbelastung einzig im Kanton Appenzell Innerrhoden tiefer.

In Obwalden und Schwyz sinken die Prämien durchschnittlich um 0,1 Prozent. Entsprechend klein sind die jeweiligen Veränderungen. Erwachsene zahlen in Schwyz neu 320.50 Franken (-20 Rappen), in Obwalden 303.50 Franken (-90 Rappen). Junge Erwachsene zahlen in Schwyz neu 220.30 (-1.50 Franken), in Obwalden 210.10 Franken (+20 Rappen). Die Prämien für Kinder betragen 2021 in Schwyz 83.80 Franken (-50 Rappen), in Obwalden 80.30 Franken (+70 Rappen).