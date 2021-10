Benpac in Stans: Mitarbeitern droht die Kündigung

Industrie Nach der Räumung droht den Benpac-Angestellten in Stans die Kündigung Nach der polizeilichen Räumung des Benpac-Sitzes in Stans ist die Zukunft der rund 80 Angestellten ungewiss. Der Vermieter sieht keine Chance mehr für eine Einigung. Der zuständige Regierungsrat nennt die Situation «sehr unerfreulich». Christopher Gilb Jetzt kommentieren 05.10.2021, 18.59 Uhr

Geschlossener Benpac-Standort in Stans. Bild: Dominik Wunderli (4. Oktober 2021)

15 Minuten hatten die Angestellten Zeit, dann mussten sie ihren Arbeitsort, den Benpac-Sitz in Stans, verlassen haben. Das ist eine Woche her. Wegen «erheblicher Mietzinsausstände» hatte die Vermieterin, die Grapha Immobilien AG, ein Ausweisungsbegehren eingeleitet, das nach einem Gerichtsbeschluss von der Polizei am vergangenen Mittwoch durchgesetzt wurde. Seither stellt sich die Frage, was aus den 80 Angestellten wird.

Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass Anspruch und Wirklichkeit bei Benpac nicht immer zusammenpassen. Klar ist, dass es in den Räumlichkeiten in Stans für das Unternehmen und seinen Chef Marco Corvi nicht weitergeht. Zwar hatte ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung angetönt, dass nach wie vor eine gütliche Lösung angestrebt werde. Auf Nachfrage widerspricht Stephan Wintsch von der Grapha Immobilien AG aber: «In unserem Gebäude in Stans hat Benpac keine Zukunft.» Weitere Auskünfte wollte er zum Thema nicht geben.

Der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger. Bild: Urs Flüeler

Laut dem Wirtschafts- und Arbeitsrechtsanwalt Titus van Stiphout hat eine polizeiliche Zwangsräumung wie in Stans keinen Einfluss auf den Arbeitsvertrag der Angestellten. «Diese müssen sich zur Verfügung halten und ihre Arbeit fortsetzen, sobald dies wieder möglich ist.» Doch dazu braucht es nicht nur eine Lokalität, sondern auch Maschinen. Und auf diese habe der Vermieter bei ausstehenden Mietzahlungen allenfalls ein Retentionsrecht, erklärt van Stiphout. Als Gläubiger dürfe er unter bestimmten Voraussetzungen die sich in den vermieteten Räumen befindlichen Sachen verwerten lassen, ausser er wisse oder hätte wissen sollen, dass die Sachen nicht dem Mieter gehören.

Wie der zuständige Regierungsrat, der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger, auf Nachfrage bestätigt, laufen zwischen Behörden und Benpac derzeit Abklärungen zur Zukunft der Angestellten. «Konkret sind das RAV und das Arbeitsamt involviert.» Noch seien aber viele Fragen offen. Filliger sagt:

«Aus meiner Sicht ist die Situation sehr unerfreulich. Ich mache mir Sorgen um die Arbeitsplätze.»

Mitarbeiterinformation am Mittwoch

Wie aus gut informierten Kreisen zu vernehmen ist, wurde nun für Mittwochmittag eine Mitarbeiterinformation angekündigt. Angestellte hätten sich durch die Entwicklungen vor den Kopf gestossen gefühlt. Schliesslich sah es bis vor kurzem so aus, als würde es nach dem Platzen des Gallus-Deals und der Schliessung anderer Schweizer Standorte zumindest noch am Hauptsitz in Stans weitergehen.

Benpac-Chef Marco Corvi kurz nach der Übernahme des ehemaligen Müller-Martini-Standorts 2019.

Bild: Boris Bürgisser

Erst Mitte Juli hatte Benpac auch die Geschäftstätigkeit seines St.Galler Standortes nach Stans verlegt. Die Verlegung wurde damit gerechtfertigt, dass sich dort optimale Bedingungen in Bezug auf den Einkauf, die Produktion und die Montage befinden würden. Den Mitarbeitenden in St.Gallen habe man Stellen zu Vorzugskonditionen in Stans angeboten, hiess es auf der Website.

Nun gibt es diese wohl auch nicht mehr. Gemäss Quellen befinden sich unter den Angestellten in Stans auch mehrere Lehrlinge, die einst vom geschlossenen Standort in Altdorf nach Stans wechseln mussten. In ihrer jungen Berufslaufbahn erleben sie nun möglicherweise schon die zweite Firmenschliessung.

Nächster Standort an deutscher Grenze

Am vergangenen Mittwoch, dem Tag der Räumung, hatte Benpac eine neue Mitteilung publiziert. Darin heisst es, man werde bis Mitte des nächsten Jahres die Strukturen vereinfachen und Unternehmen mit ähnlichen Geschäftszwecken zusammenlegen. Doch der einzig bekannte Produktionsstandort, der in der Schweiz derzeit noch in Betrieb ist, ist Etzgen an der deutschen Grenze, knapp eineinhalb Stunden Autofahrt von Stans entfernt.

Benpac bestätigt auf Anfrage die Mitarbeiterinformation am Mittwoch. Bis dahin will das Unternehmen keine Medienanfragen zum Thema beantworten.