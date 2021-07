Industrie Landis+Gyr erhält Zuschlag für 3,5 Millionen intelligente Zähler in Belgien Der Zuger Anbieter von Energiemanagement-Lösungen hat eine wichtige Ausschreibung in Belgien gewonnen. Die Installation der intelligenten Zähler soll 2023 beginnen. 28.07.2021, 11.43 Uhr

2,5 Millionen intelligente Stromzähler und eine Million intelligenter Gaszähler für Haushalte von Landis+Gyr sollen in den nächsten Jahren in Belgien installiert werden. Der Zuger Anbieter von Energiemanagement-Lösungen hat eine entsprechende Ausschreibung der belgischen Fluvius gewonnen. Fluvius fungiert als zentraler Einkäufer für die wichtigsten belgischen Energieversorger in Wallonien und Brüssel.

«Diese Zusammenarbeit unterstützt Belgiens Energietransformation, indem sie Endverbraucher dazu befähigt, detaillierte Einblicke in ihren Energieverbrauch und -einspeisung zu erhalten und gleichzeitig den Versorgungsunternehmen einen effizienteren Betrieb erlaubt», wird Stephan Vandecasteele, Manager der Region Belgien/Luxemburg bei Landis+Gyr in der Unternehmensmitteilung am Mittwoch zitiert.

Landis+Gyr mit Hauptsitz in Cham machte letztes Jahr einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar und beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeitende in über 30 Ländern. Erst kürzlich hatte das Unternehmen die Unterzeichnung eines Zehnjahresvertrages für die Lieferung von 2,3 Millionen intelligenten Zählern, einer Netzwerkinfrastruktur und zugehöriger Software an einen US-amerikanischen Energieversorger vermeldet. (cg)