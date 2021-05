Industrie Neue Vorstandsmitglieder bei der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz An der diesjährigen Generalversammlung der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ wurden drei Männer und eine Frau neu in den Vorstand gewählt. Die Jahresrechnung für 2020 weist trotz Krise derweil ein positives Ergebnis auf. 20.05.2021, 11.10 Uhr

(cg) Am 17. Mai fand die Generalversammlung der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ statt. Nachdem die langjährigen Vorstandsmitglieder Ruedi Reichmuth, Verwaltungsratspräsident der Convisa AG, und Paul Hälg, Verwaltungsratspräsident der Dätwyler Holding AG, ihren Rückzug aus dem Vorstand angekündigt hatten, mussten deren Nachfolger bestimmt werden.

Im Hinblick auf bevorstehende Austritte infolge Amtszeitbeschränkung und zur Sicherstellung der Kontinuität seien gleich vier Zentralschweizer Persönlichkeiten zur Wahl vorgeschlagen und von den Mitgliedern in der wegen der Coronapandemie schriftlich durchgeführten Abstimmung bestätigt worden, heisst es in der Mitteilung der IHZ.

Chefs von Stöckli und Dätwyler neu im Vorstand

Neu im Vorstand sind Marc Gläser, CEO Stöckli Swiss Sports AG in Malters, Dirk Lambrecht, CEO Dätwyler Holding AG in Altdorf, Claudia Mattig, CEO Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner in Schwyz, sowie Adrian Steiner, CEO der Thermoplan AG in Weggis.

Dätwyler-CEO Dirk Lambrecht sitzt neu im Vorstand der IHZ.

«Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren vier neuen, sympathischen und kompetenten Vorstandsmitgliedern», wird IHZ-Direktor Adrian Derungs in der Mitteilung zitiert.

Die Coronakrise schlug sich derweil auch in der Jahresrechnung 2020 der IHZ nieder. Die Einnahmen durch Exportdienstleistungen gingen aufgrund des Exportrückgangs um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Auch die tieferen Einnahmen durch IHZ-Seminare und Anlässe seien der Coronapandemie geschuldet, heisst es weiter. Trotzdem weist die IHZ-Jahresrechnung ein positives Ergebnis von 35‘131 Franken auf. Das Budget 2021 sehe ein Ergebnis im ähnlichen Umfang vor.