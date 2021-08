Industrie Schilliger Holz investiert Millionen in neues Werk in Perlen Das Familienunternehmen aus Küssnacht will damit in der Schweiz wieder Holzfaser-Dämmplatten produzieren können. Entstehen soll das Werk auf dem Fabrikareal der Perlen Papier AG. 27.08.2021, 15.49 Uhr

Visualisierung des geplanten Werks. PD

«In der Schweiz gibt es seit längerem keine Dämmplattenproduktion mehr. Dadurch ist eine grosse Lücke in der Schweizer Holzverarbeitungskette entstanden», schreibt die Schilliger Holz AG in einer Medienmitteilung. Das Familienunternehmen aus Küssnacht plant deshalb auf dem Fabrikareal der Perlen Papier AG ein Produktionswerk für Holzfaser-Dämmplatten. So werde es möglich sein, wieder Faser-Dämmplatten aus Schweizer Holz anbieten zu können. Solche werden meist zur Wärmedämmung der Aussenhüllflächen eines Gebäudes eingesetzt. Die Schilliger Holz AG ist einer der Hauptlieferanten von Holzschnitzeln der Perlen Papier AG, die zur CPH-Gruppe gehört. Eine der Sägereien ist direkt neben der Fabrik in Perlen angesiedelt.

Die CPH gibt nun eine Landfläche von 20000 Quadratmetern im Baurecht an das Holzverarbeitungsunternehmen ab. «Wir freuen uns, gemeinsam mit Schilliger Holz am Standort Perlen Synergien in der industriellen Holzverarbeitung realisieren zu können. Damit wird Perlen zum Zentrum der nachhaltigen Wiederverwertung der wichtigen Ressource Holz in der Schweiz», wird Peter Schildknecht, CEO der CPH-Gruppe, in einer Mitteilung zitiert. Die Perlen Papier AG soll die Versorgung des geplanten Werkes mit Strom, Prozessdampf, Frischwasser, vollentsalztem Wasser sowie die Aufbereitung des Abwassers sicherstellen.

Inbetriebnahme für 2023 vorgesehen

Momentan befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Gemäss Schilliger Holz werden sich die Investitionskosten wohl auf einen höheren zweistelligen Millionenbetrag belaufen. «Wir freuen uns, mit dieser neuen Produktlinie auf die wachsende Nachfrage nach Holzfaser-Dämmplatten in der Schweiz und im Ausland reagieren zu können und einen weiteren Beitrag zum Ausbau der Schweizer Holzkette zu leisten», heisst es in der Mittelung.

Zu den Kunden des Unternehmens gehört die Bau- und Verpackungsindustrie in der Schweiz und in Frankreich. Aber die Holzprodukte werden auch nach Italien, Spanien, England, Asien und in den Mittleren Osten exportiert. (cg)