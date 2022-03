V-Zug mit Rekordergebnis – Microchips nur noch auf den Graumarkt

Industrie V-Zug vermeldet Rekordergebnis, Mikrochips gibt's aber nur noch auf dem Graumarkt V-Zug-CEO Peter Spirig beruhigt: Wer Ersatzteile für sein V-Zug-Gerät benötigt, bekommt diese immer noch innert nützlicher Frist. Um weitere Preiserhöhungen kommt aber auch der Schweizer Küchengerätehersteller nicht herum. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 15.03.2022, 17.30 Uhr

Seit September 2020 ist Peter Spirig CEO von V-Zug Bild: Nadia Schärli (Zug, 14. März 2022)

«Der Schweiz gehen die Geschirrspüler aus», titelte der «Blick» im Dezember letzten Jahres. Beschrieben wird der Fall eines Mannes, dem mitten in der Adventszeit, in der man viel Besuch hat und dementsprechend viel gekocht wird, der Geschirrspüler ausfiel. Weil das nötige Ersatzteil nicht lieferbar war und ein neues Gerät erst in etlichen Monate hätte geliefert werden können, habe er erst einmal selbst abwaschen müssen. Und das sei wegen der derzeit angespannten Lieferketten kein Einzelfall.

V-Zug-CEO Peter Spirig beruhigte jedoch an der Bilanzmedienkonferenz des wichtigsten Schweizer Küchengeräteherstellers am Dienstag: «Momentan werden unsere Geräte in knapp über zwei Arbeitstagen repariert.» Das sei keine Verschlechterung aber auch keine wirkliche Verbesserung, denn das Ziel sei eigentlich eine Reparatur innerhalb von zwei Arbeitstagen. Die Wahrscheinlichkeit, von Hand abwaschen zu müssen, sei also klein. V-Zug profitiert dabei auch von einem gut gefüllten Lager.

Nicht die letzte Preiserhöhung

Wie anspruchsvoll derzeit aber die Beschaffungssituation ist, verschweigt auch Spirig nicht. Gerade in Bezug auf die begehrten Mikrochips aus Asien, bei denen es wegen coronabedingter Produktionsunterbrüche an Nachschub fehlt, und ohne die heute fast kein Gerät mehr auskommt. «Diese bekommen wir nur über den Graumarkt», räumt Spirig ein. Woher genau diese kämen, wisse er auch nicht, sagt er auf Nachfrage. Spirig spekuliert, dass andere Käufer, die derzeit wegen Produktionsunterbrüchen bei ihren Abnehmern keine Verwendung für die Chips hätten, diese weiterverkaufen. Doch der Graumarkt hat seinen Preis:

«Das ist, wie wenn man ein Ticket für ein Champions-League-Finale will. Normalerweise würde es einige hundert Franken kosten. Auf dem Graumarkt aber einige tausend.»

Bereits vor einigen Monaten hat V-Zug angekündigt, auf diesen April die Preise um durchschnittlich fünf Prozent zu erhöhen, und es werde voraussichtlich nicht die letzte Preiserhöhung dieses Jahr bleiben, so Spirig. Zwar vermutlich in geringerer Höhe, aber vor Ende des Jahres rechnet er nicht mit einer Entspannung der Beschaffungssituation.

Diese ist das Thema, das derzeit nebst dem Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf den Geschäftsgang von Schweizer Unternehmen an Bilanzmedienkonferenzen am meisten interessiert. Würde man dieses ausblenden, könnte man auch einfach festhalten, dass V-Zug 2021 ein Rekordresultat erzielt hat; noch nie hat das Unternehmen so viel verkauft.

Dank des gut gefüllten Portemonnaies der Kundschaft und der Lust, das Geld ins eigene Zuhause zu stecken, florierte der Heimmarkt Schweiz. Auch das internationale Geschäft, wo das Unternehmen aufs Premiumsegment setzt, lief so gut und läuft auch weiterhin so gut, dass V-Zug die Wachstumsziele bis 2024 schon 2022 erreicht.

Keine Waschmaschine für Oligarchen

In Megastädten wie London und Paris eröffnet V-Zug 2022 Ausstellungen und in Sulgen im Thurgau läuft gerade die Produktion in der modernsten Kühlschrankfabrik der Welt an. Auf dem Kernareal in Zug wiederum fand am Freitag die Grundsteinlegung für ein neues modernes Montage- und Logistikgebäude statt. Kundinnen und Kunden können sich zudem im April auf ein neues Produkt freuen. Den «PowerSteam», die weltweit erste Kombination von Dampf- und Mikrowellentechnologie. Das Gericht werde also mit der Schnelligkeit der Mikrowelle und zugleich der Präzision eines Steamers zubereitet, sagt Peter Spirig stolz. Und das aktuelle Bestellbuch ist fast 100 Millionen Franken dick.

Mehr Umsatz und neue Führung bei Metall Zug Ohne die im Juni 2020 abgespaltene Haushaltsgerätesparte V-Zug machte die Metall-Zug-Gruppe im vergangenen Jahr wie erwartet weniger Umsatz. Er betrug noch 661,9 Millionen Franken nach 826,3 Millionen im Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz um 17,8 Prozent gestiegen, teilte die Industriegruppe gestern mit. Das Konzernergebnis verbesserte sich von 14,3 Millionen Franken auf 53,3 Millionen. Metall Zug hat 2019 eine neue Strategie eingeleitet. Das Unternehmen versteht sich seitdem als Holding-Gesellschaft mit Beteiligungen an Schweizer Industrieunternehmen. An V-Zug hält Metall Zug nur noch 30 Prozent. Als Nächstes wird Schleuniger in die Komax-Gruppe eingebracht. Diese Entflechtung verläuft nach Plan. Bei Metall Zug kommt es zudem zu einigen personellen Veränderungen. Neben Heinz M. Buhofer und Peter Terwiesch wird auch Sandra Emme sich an der nächsten Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Neues VR-Mitglied soll Bernhard Eschermann werden. Der 59-Jährige ist als CTO Process Automation bei ABB verantwortlich für Technologie und Entwicklung des globalen Geschäftsbereiches Process Automation. Ausserdem teilte Metall Zug mit, dass Finanzchef Daniel Keist, alleiniges Mitglied der Geschäftsleitung der Metall Zug AG, das Pensionierungsalter erreicht und per 31. August 2022 aus der Geschäftsleitung ausscheiden wird. Für die Nachfolge hat der Verwaltungsrat zum 1. September 2022 Matthias Rey zum neuen CEO und Urs Scherrer zum neuen CFO der Metall Zug AG ernannt. Matthias Rey ist seit 2014 als Head of Legal für die Metall-Zug-Gruppe tätig. Urs Scherrer ist seit 2015 als Head of Group Controlling & Reporting bei der Gruppe tätig. (mim)

V-Zug exportiert Geräte nach Russland und die Ukraine. «Für Russland haben wir entschieden, bestehende Bestellungen noch auszuliefern, aber keine neuen entgegenzunehmen», sagt Peter Spirig. Bei den bestehenden werde im Austausch mit der Schweizer Botschaft in Moskau genau überprüft, dass keine Produkte an jemanden geliefert werden, der auf einer Sanktionsliste steht. «Da wollen wir ein klares Zeichen setzen.» Der Umsatzanteil der beiden Länder am Gesamtumsatz liege bei unter einem Prozent.

