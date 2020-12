Ins Bild gerückt Die Lieblingsbilder der Fotografinnen und Fotografen der «Luzerner Zeitung» Geschont werden sie nicht, unsere Fotografen. Sie sind fast täglich auf Achse, müssen auch bei Wind und Wetter raus und werden in die hintersten Ecken des Kantons geschickt. Sie sind mittendrin und oft einfach stille Beobachter. Hier zeigen sie ihre Lieblingsbilder des vergangenen, ausserordentlichen Jahres. Foto-Team Luzern 30.12.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Hans und Margrit Helfenstein aus Sursee brechen ihr Vorzelt auf dem Campingplatz in Sursee ab.

Bild: Dominik Wunderli, 9. Oktober 2020

Dominik Wunderli, Fotograf.



«In Zeiten von Corona ist alles anders. So scheint es jedenfalls vielen Schweizerinnen und Schweizern zu ergehen. Für Hans und Margrit Helfenstein aus Sursee scheint dies nicht in allen Belangen zuzutreffen. Wie schon die letzten dreissig Jahre verbringt das Ehepaar den Sommer auf dem Campingplatz in Sursee. Als Mitte Oktober die Saison zu Ende geht, begegne ich den beiden, als sie gerade dabei sind ihr ‹Sommerlager› am Sempachersee abzubrechen. Ankommen und Aufbrechen. Das Bild veranschaulicht nicht deutlich, ob hier jemand ankommt oder aufbricht. Das lässt Fragen offen. Was verändert sich für uns mit der Epidemie? Wohin führt die Reise nach Corona? Unser Zuhause ist ein Ort der Zuflucht aber auch der Resignation geworden. Für die Helfensteins scheint aber klar zu sein, denn nächsten Sommer werden sie als Dauermieter zum einunddreissigsten Mal am selben Ort verbringen.»

Rundgang durch die neue Musikhochschule und das neue Gebäude des LSO Luzerner Sinfonieorchesters auf dem Kultur-Campus beim Südpol

Bild: Dominik Wunderli, 26. August 2020

«Etwas verloren wirkt Julia Steinhauser neben ihrer Harfe auf der grossen Bühne und in dem fast menschenleeren und neu errichteten Konzertsaal ‹Salquins› der Musikhochschule Luzern. Als die Musikstudentin im Rahmen eines Medienrundgangs ihre Harfe zu zupfen beginnt, füllt sich der Raum dann aber mit solch zarten und verträumten Klängen, dass ich mir in diesem Moment eine Szene aus dem Film ‹The Matrix› in Erinnerung rufe. Der Verräter Cypher sitzt mit Agent Smith in einem feinen Restaurant, um die Auslieferung Morpheus zu besprechen. Als Gegenleistung will er vergessen können, dass die Matrix nur eine Scheinwelt ist. ‹Wissen Sie›, sagt Cypher zu Agent Smith, ‹ich weiss, dass dieses Steak nicht existiert, und dass wenn ich es in meinen Mund stecke die Matrix meinem Gehirn sagt, dass es saftig und ganz köstlich ist. Jetzt wurde mir etwas klar. Unwissenheit ist ein Segen›. Cypher steckt sich einen Bissen in den Mund und kaut ungläubig auf dem Steak herum. Was diesen Filmausschnitt so besonders macht? Die Filmemacher haben diese Szene mit den Klängen einer Harfe untermalt, damit man sie überhaupt erst richtig verstehen kann.»

Die neue Luzerner Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj im Luzerner Vögeligärtli. Bild: Dominik Wunderli, 15. Juni 2020

«Ich treffe Ylfete Fanaj für den Fototermin im Vögeligärtli. Die 1982 im Kosovo geborene SP-Politikerin wurde dieses Jahr zur ersten Luzerner Kantonsratspräsidentin mit Migrationshintergrund gewählt. Um mich auf den Fototermin vorzubereiten, klicke ich mich durch ihre Website. Unter der Rubrik ‹Über mich› listet sie kurz auf, was sie mag und was sie nicht mag. ‹Alles-Fotografierer› lese ich beim Punkt, was sie nicht mag. ‹Das kann ja heiter werden›, denke ich mir mit einem Schmunzeln, um gleichzeitig nachvollziehen zu können, was sie wohl meint. Tatsächlich wirkt Frau Fanaj zuerst etwas unsicher, als ich die Kamera auf sie richte. Jetzt ist von meiner Seite schnell Ideenreichtum gefragt. Denn in einer Situation wie dieser, wird es oft schwieriger, ein gutes Porträt zu machen, je länger sie andauert. Aber die Sache will nicht so recht in Fahrt kommen. Die Unsicherheit hat nun auch mich erfasst. ‹Setz dich mal auf diese Parkbank!› Vielleicht wird es ja mit Duzen etwas lockerer zwischen uns. Die Rettung naht letztlich hinter meinem Rücken in einer Person, die an uns vorbeigeht und Frau Fanaj persönlich zu kennen scheint. Etwas verlegen lächelt sie dieser Person zu. Genau der richtige Moment, um auf den Auslöser zu drücken.»

Die 72-jährige US-Bürgerin Beata Zibung winkt von der Kapellbrücke.

Bild: Dominik Wunderli, 23. Oktober 2020

«Zehn Tage vor den Präsidentschaftswahlen in den USA erwartet mich ein Treffen mit Beata Zibung. Seit 31 Jahren lebt die in Florida aufgewachsene US-Bürgerin im Nidwaldner Ort Fürigen und verfolgt den Wahlkampf intensiv. Vor der Kapellbrücke in Luzern treffe ich auf eine lebensfrohe und unkomplizierte Rentnerin. Auch wenn sie in der Zwei-Parteienpolitik in ihrem Heimatland nur wenig Erfreuliches sehen kann, schwärmt sie vom Land ihrer Herkunft. Und das zeigt sie beim Fotoshooting auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Gerade deswegen zähle ich dieses Bild zu meinen Lieblingsbildern in diesem Jahr. Wie eine Predigerin verkündet sie das Näherrücken der politischen Fronten von der Kanzel herab. In diesem Fall ist es eine Brücke. Eine Brücke überwindet einen Graben. Ich würde es uns allen wünschen, dass sie recht behielte.»

Die Räbeliechtli im Flecken in Beromünster. Bild: Pius Amrein, 12. November 2020

Pius Amrein, Fotograf.



«Eigentlich findet am 11. November, also am Tag des heiligen Martin, in Beromünster der Räbeliechtliumzug statt – dieses Jahr nicht. Wie so viele Anlässe, welche grosse Menschenansammlungen mit sich bringen, ist auch der Räbeliechtli-Umzug den Pandemie-Schutzbestimmungen zum Opfer gefallen. Im Flecken Beromünster und der reformierten Kirche Gunzwil seien stattdessen die Liechtli ausgestellt – hiess es im Bildauftrag. Beim besten Willen konnte ich mir kaum vorstellen – auch wenn es um die 300 Lichter sein sollten – auch nur ansatzweise ein stimmungsvolles Bild hinzukriegen – so ganz ohne Kinder, welche die Lichter durch die Strassen tragen. Ein Irrtum! Natürlich war es nicht dasselbe. Kein Leuchten in Kinderaugen, kein herzerfrischendes Lachen in der Dunkelheit, keine hektisches Gewusel – einfach nur die Lichter in den Fenstern, auf den Simsen, Brunnen. Und es funktionierte. Unzählige Räben mit verschiedensten Motiven leuchten in die Nacht. In diesem Jahr wurden die Laternen nicht am Publikum vorbeigetragen, die Leute kamen in diesem Jahr zu den Laternen.»

Die Staumauer bei der Siedlung Grisigen in Horw. Bild: Pius Amrein, 3. November 2020

«In einer der Rubriken in unserer Zeitung geht es darum, auch einmal genauer hinzuschauen. Für unsere Serie ‹Hingeschaut› brauchen wir ein Bild des Staudamms in Horw – zu finden sei dieser bei der Siedlung Grisigen, hiess es aus der Redaktion. Genau dachte ich mir, ein monumentales Bauwerk aus massivstem Beton, in unmittelbarer Nähe eines Wohnquartiers – in Horw. Man kann mir ja viel erzählen. Offenbar kann man das tatsächlich – denn es gibt ihn. Nicht zu vergleichen natürlich mit Bauwerken in entlegensten Alpentälern aber dennoch eine imposante Erscheinung – so wenige Meter von einer Quartierstrasse entfernt. Leider muss ich gestehen, ich weiss noch nicht genau was es mit dem Bauwerk genau auf sich hat. Noch ist das Bild mit dazugehörendem Artikel nicht erschienen. Deshalb bin ich – wie Sie hoffentlich nun auch – sehr auf die näheren Ausführungen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der schreibenden Abteilung gespannt.»

Die Kapellbrücke während des Corona-Lockdowns im Frühling. Bild: Pius Amrein, 16. März 2020

«Wie so oft sind wir Fotografinnen und Fotografen froh um jede Abkürzung von A nach B – dem Zeitdruck sei Dank. Besonders in der Stadt bietet sich die Kapellbrücke für einen raschen Wechsel von der einen Reuss-Seite zur anderen an. Und allzu oft bereut man seine Entscheidung schon nach den ersten Metern auf dem Holzbauwerk – egal zu welcher Tageszeit. Vereinzelte Touristen hier, eine schlendernde Touristengruppe da, hier ein Foto, dort ein Foto – an ein zeitsparendes Vorwärtskommen ist nicht zu denken. Nicht so zur Mittagszeit des 16. März 2020. Die Brücke ist menschenleer. Dies als Folge der ersten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Ich muss zugeben, rückblickend wäre es mir – in Anbetracht der noch folgenden Monate – wohl doch lieber gewesen auf meinem Weg über die Brücke, den einen oder anderen Schlenker um fotografierende Touristen machen zu müssen.»

Am Podiumsgespräch zwischen den Generationen (von links): Flurina Valsecchi (Moderatorin), Lucia Lanfranconi (Wissenschafterin), Brigitte Mürner (alt Regierungsrätin), Monika Fischer (Journalistin), Michelle Meyer (Grüne Politikerin).

Bild: Nadia Schärli, 21. Oktober 2020

Nadia Schärli, Fotografin.



«Dieses Bild habe ich nicht ausgewählt, weil es ein gutes Bild ist, sondern weil es mein Frauenjahr abrundet. Einer meiner inspirierendsten Anlässe des vergangenen Jahres war die Feier anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Frauenstimmrecht im Kanton Luzern.»

Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin der Hug AG, im Warenlager in Malters. Neben ihr Herbert Hofstetter, ein langjähriger Mitarbeiter des Backwarenherstellers.

Bild: Nadia Schärli, 21. September 2020

«Nicht selten müssen wir Fotografen uns das Vertrauen von Geschäftsleitern und CEOs erarbeiten. Ich kann das nachvollziehen, trotzdem erschwert dies meine Arbeit und die verringert Chance, ein spannendes Bild nach Hause zu bringen. Bei Anna Hug war das anders. In ihrer Selbstverständlichkeit hat sie meinen Ideen vertraut, daneben ununterbrochen Guetzli gegessen, und abgelenkt mit allen Mitarbeitern geschwatzt. Vielen Dank dafür.»

Corina Maria Kurmann aus Schüpfheim bereitet sich auf dem Hof Elischwand in Ruswil fürs Fotoshooting für den Schweizer Bau­ernkalender 2021 vor. Bild: Nadia Schärli, 8. Juni 2020

«Auf den Weg zum Bauernkalender-Shooting nahm ich keine Vorurteile mit, aber bestimmt eine Art Bagatellisierung der Models. Corina Maria Kurmann hat mich jedoch überrascht. Mich begrüsste eine Art Pop-Feministin ihrer Sparte, in Spitzenunterwäsche. Authentisch, lustig und selbstbewusst lässt sie mich, meine Kamera auch in weniger fotogenen Momente auf sie richten. Der Menschen-, Tier- und Landmaschinen-Freundin wünsche ich viel Gutes!»

Impressionen vom Behinderten-Karate in der Dula-Turnhalle in Luzern. Im Bild: Mario (links) , Kursleiterin Mirjam und André (rechts).

Bild: Boris Bürgisser, 2. März 2020

Boris Bürgisser, Fotograf.



«Normalerweise fotografiere ich nicht so gerne an Sportanlässen. Doch Karate für Menschen mit Behinderung tönte spannend. Kaum war ich in der Turnhalle des Luzerner Dula-Schulhauses angekommen, konnte ich sehen, mit welcher Begeisterung die Teilnehmer bei der Sache sind. Fasziniert sah ich zu, wie die Kursleiterinnen mit viel Geduld auf die individuellen Fähigkeiten eines Jeden eingingen. Und was waren die Teilnehmer stolz, dass der Fotograf der Zeitung extra für sie gekommen ist.»

Zwei Sänger und ein Pianist des Luzerner Theaters im Innenhof der ABL-Überbauung in der Tribschenstadt in Luzern.

Bild: Boris Bürgisser, 26. April 2020

«Können keine Besucher ins Theater, kommt das Theater zu den Leuten. Zwei Sänger und ein Pianist spielen ein kleines Konzert im Innenhof der ABL-Überbauung Tribschenstadt. Für die Anwohner auf ihren Balkonen bestimmt eine spannende Abwechslung während des Lockdowns. Für einige vielleicht sogar der erste Kontakt mit Opernmusik überhaupt. Für mich als Fotograf eine Herausforderung, trotz der grossen Distanz zwischen Künstler und Publikum ein gutes Bild zu schiessen.»

Einer der besten BMX-Showfahrer: Chris Böhm in seiner Trainingshalle in Roggwil.

Bild: Boris Bürgisser, 5. Mai 2020

«Chris Böhm ist ein Superstar in der BMX-Szene. Der Deutsche wohnt in der Region und trainiert in einer Halle bei Roggwil. Als erfahrener Sportler wusste er genau, was er für ein Bild von sich in der Zeitung sehen wollte. Und natürlich musste der Trick auf dem Foto perfekt aussehen. Schnell hatten wir unsere Vorstellungen zu einer Idee verschmolzen. Nun musste er den Trick nur noch perfekt hinbekommen. Nach einigen Versuchen hatten wir ein Bild, das uns beiden gefiel. Für seine Tausenden von Fans auf der Videoplattform Tiktok wollte er noch einen kurzen Clip vom Fotoshooting drehen. Doch dann dauerte es viel länger, bis er den Trick nochmals so perfekt wie am Anfang hinbekam. Immerhin bin ich nun auch auf einem Tiktok-Video zu sehen. Und zu meinem nächsten Auftrag bin ich gerade noch rechtzeitig hingekommen.»

Machen die Brunnihütte oberhalb von Engelberg für den Bergsommer bereit: Die beiden Hüttenwartinnen Livia (links) und Irene Cotting beim Lackieren der Tische und Bänke.

Bild: Boris Bürgisser, 9. Mai 2020

«Bei schönstem Bergwetter bin ich hoch zur SAC-Brunnihütte gefahren, um die Hüttenwartinnen Irene und Livia Cotting bei den Saisonvorbereitungen zu fotografieren. Da die Hütte noch nicht geöffnet war, habe ich mir auf dem ganzen Weg Gedanken gemacht, wie ich die beiden Frauen bei den Vorbereitungen fotografieren kann, ohne dass das Bild gestellt wirkt oder sie wie für ein Porträt in die Kamera blicken. Oben angekommen, waren die beiden Frauen gerade dabei, die Tische und Bänke frisch zu lackieren. Besser hätte ich das Bild nicht arrangieren können. So konnte ich nur zuschauen und auf den passenden Moment warten.»

Hochwasser und Überschwemmung nach einem starken Unwetter auf der Haldenstrasse beim Verkehrshaus in Luzern. Bild: Philipp Schmidli, 2. Juli 2020

Philipp Schmidli, freier Fotograf.

«Am Donnerstag, 2. Juli 2020, zog eine starke Gewitterzelle über die Stadt Luzern. Am späteren Nachmittag meldete sich die Bildredaktorin Lene Horn telefonisch bei mir mit der Frage, ob ich die Unwettersituation in Luzern und besonders im Gebiet Haldenstrasse fotografieren könne. Ich sagte zu und entschied mich infolge des starken Regens für leichtes Gepäck und Badehosen. Um nicht im Verkehrschaos stecken zu bleiben, fuhr ich mit dem Velo durch die Stadt in Richtung Würzenbach. Komplett durchnässt erreichte ich das Verkehrshaus. Die Haldenstrasse war an dieser Stelle überflutet und mehrere Autos sowie ein Bus steckten im Wasser fest. Ich dokumentierte die Situation vor Ort, als plötzlich ein junger Mann in Badehosen erschien und sich spontan für ein Bad auf der Haldenstrasse entschied. Ich fotografierte auch diese Aktion und konnte der Redaktion dadurch ein ganz spezielles Bild liefern. Am nächsten Tag fuhr ich frühmorgens mit dem Auto in Richtung Meggen und es war schwer vorstellbar, dass ein paar Stunden zuvor ein Schwimmer denselben Strassenabschnitt schwimmend zurückgelegt hat.»

Ivan Lefkovits überlebte den Holocaust. Er war in zwei Konzentrationslagern. Zuerst Ravensbrück und danach Bergen-Belsen. Hier trat er an der Kantonsschule Seetal als Redner auf. Bild: Jakob Ineichen, 12. Februar 2020

Jakob Ineichen, freier Fotograf.

«Als Holocaustüberlebender hält Ivan Lefkovits immer wieder Vorträge. So sprach er im Winter 2020 an der Kanti Seetal. Mir war es wichtig, die Aufnahme möglichst ruhig und schlicht zu gestalten und so den Menschen in den Vordergrund zu rücken. Leider hatte ich nicht viel Zeit. Doch mit Lefkovits traf ich einen unglaublich offenen und freundlichen Menschen. Dies machte es mir möglich, in wenigen Minuten das nötige Vertrauensverhältnis aufzubauen, um das gewünschte Bild gemeinsam zu realisieren.»

Bundesrat Alain Berset beim Besuch des Luzerner Drive-in-Corona-Testcenters auf der Allmend. Bild: Jakob Ineichen, 31. März 2020

«Alain Berset besuchte im März 2020 zusammen mit einer Delegation des Bundesamtes für Gesundheit das Drive-in-Corona-Testcenter auf der Luzerner Allmend. Die anschliessende Medienkonferenz versprach aus rein fotografischer Sicht nicht viele spannende Möglichkeiten. Dennoch begleitete ich die Delegation so gut es ging bis zum Schluss ihres Besuches. Auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen durchschritten die Besucher die lichtdurchflutete Halle. Das Licht war perfekt für ein Porträt. Zu meinem Glück lief Bundesrat Berset wegen eines kurzen Toilettenaufenthalts etwas hinter der grossen Gruppe her. So konnte ich ihn relativ isoliert fotografieren, während er wieder zur Gruppe aufschloss.»

FCL-Legende Paul Wolfisberg zu Hause in Horw mit seinem Cupsieger-Ring von 1960. Wolfisberg war Cupsieger-Captain des FC Luzern, später Schweizer Nationalcoach und FCL-Coach. Bild: Patrick Hürlimann, 10. Juni 2020

Patrick Hürlimann, freier Fotograf.

«Paul Wolfisberg: Am 10. Juni 2020, kurz vor seinem 87. Geburtstag und wenige Wochen vor seinem Tod, lässt sich Paul Wolfisberg zu Hause in Horw fotografieren. Er trägt den Cupsieger-Ring, den er 1960 während seiner eigenen Spielerkarriere mit dem FC Luzern gewann.»

Ruhende Passanten geniessen das Wetter und die Aussicht beim Tribschen unterhalb des Richard-Wagner-Museums. Bild: Patrick Hürlimann, 5. April 2020

«Luzern, im Park beim Richard-Wagner-Museum, am 5. April 2020. Die Schweiz befindet sich mitten im Lockdown. Da die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden, musste die Stadt Luzern Teile des Seeufers absperren. Einige Leute liessen es sich nicht nehmen und genossen mit gebührendem Abstand das schöne Wetter.»

Zuschauer mit Maske bei der Saisoneröffnung des Luzerner Sinfonieorchesters im KKL.

Bild: Patrick Hürlimann, 14. Oktober 2020

«KKL, 14. Oktober 2020. Saisoneröffnung des Luzerner Sinfonieorchester. Dieses macht 2020 – wie alle anderen kulturellen Einrichtungen – eine harte Zeit durch.»

Am Fasnachtsumzug in Kriens. Bild: Patrick Hürlimann, 25. Februar 2020

«Kriens, 25. Februar 2020. Hätten die zwei Vögel am Krienser Fasnachtsumzug gewusst, was für eine Welle wenige Tage nach der Fasnacht auf die Schweiz zurollt, wären sie wohl weggeflogen…»

Maskenpflicht bei einem Konzert des Strassenfestivals im Stadthauspark in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, 19. August 2020

Eveline Beerkircher, freie Fotografin.

«Abstand halten und Masken tragen bestimmen zurzeit unseren Alltag, auch im August am Strassenfestival in Luzern. Gleichwohl lässt sich ein Pärchen die Zweisamkeit nicht nehmen und deutet damit das an, was in diesen schwierigen Zeiten wichtig scheint: Zusammenhalten, um gemeinsam optimistisch in die Zukunft schauen.»