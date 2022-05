Interaktive Grafik So viele Ausländerinnen und Ausländer bürgert Ihre Zentralschweizer Gemeinde ein Bild: Michel Canonica (2021) Schweizweit haben 2020 weniger Personen mit ausländischen Wurzeln den Schweizer Pass erhalten als in den Jahren zuvor. In der Zentralschweiz gibt es grosse Unterschiede, oft auch wegen äusserer Gegebenheiten wie der Infrastruktur oder Industriebetrieben. Zoe Gwerder 0 Kommentare 06.05.2022, 14.25 Uhr Merken Drucken Teilen

In der Zentralschweiz sind in den zehn Jahren bis und mit 2020 insgesamt fast 27'000 Personen eingebürgert worden. Dies entspricht pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 32 Einbürgerungen. Damit liegt die Zentralschweiz deutlich unter den nationalen 45 Personen im selben Zeitraum.

Im kantonalen Vergleich ist der Kanton Genf Spitzenreiter mit über 80 Personen. Am anderen Ende dieser Auswertung befinden sich gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Statistik die Kantone Nidwalden (16), Uri (16) und Obwalden (20). Nur der Kanton Appenzell Ausserrhoden (14) hatte in den zehn Jahren noch weniger Personen eingebürgert. Auch Schwyz (25), Luzern (37) und Zug (44) liegen unter dem schweizweiten Durchschnitt.

Werden die Zentralschweizer Gemeinden betrachtet, zieht sich quasi ein Gürtel durch die Zentralschweiz: von Wolhusen über Luzern, Root, den ganzen Kanton Zug, Feusisberg bis nach Tuggen. Wohlgemerkt mit einigen grösseren Ausreissern. So gibt es insbesondere im Luzerner Seetal und der Region Sursee-Mittelland eine weitere Anhäufung von Gemeinden mit relativ vielen Einbürgerungen pro 1000 Einwohner. Die Gemeinden mit den meisten Einbürgerungen befinden sich hierbei hauptsächlich rund um die Stadt Luzern sowie im Kanton Zug.

Was allerdings erstaunt, ist die Lokalisierung jener Gemeinde, die über die ganze Zentralschweiz hinweg in den Jahren 2011 bis 2020 dem grössten Anteil an Personen das Bürgerrecht erteilte: Wauwil im Kanton Luzern.

Die Gemeinde, etwas abseits der Autobahn A2 beinahe mittig zwischen Luzern und Oftringen, ist nicht nur für ihre dort angesiedelte Pilzproduktion bekannt, sondern auch stolz auf ihre Energiebilanz sowie Kinderfreundlichkeit, wie auf der Website gut ersichtlich ist. Die 2500-Seelen-Gemeinde hat im letzten Jahrzehnt insgesamt 138 Personen eingebürgert. Das sind 61 Einbürgerungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Glashütte als Ursprung – Dorfleben zur Integration

Der Wauwiler Gemeindepräsident Ivo Kreienbühl sieht insbesondere zwei mögliche Erklärungen für die hohe Einbürgerungsquote seiner Gemeinde: das Wachstum sowie die Geschichte deren Industrie. «Wir gehören im Kanton Luzern zu jenen Gemeinden mit dem grössten Wachstum.» Gemäss Kreienbühl liegt dieses aktuell jährlich bei etwa vier Prozent.

Ivo Kreienbühl, Gemeindepräsident Wauwil. Bild: PD

Der andere Grund sei wohl aber die Glashütte Wauwil. Diese produzierte bis 1993 während fast 60 Jahren Glas, danach bis 2002 noch PET. Auf ihrem Höhepunkt waren rund 550 Personen angestellt, wie dem historischen Abriss auf der Website des aktuellen Bauprojektes auf dem Areal zu entnehmen ist.

Wie Kreienbühl erklärt, hatte die Glashütte viele ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angezogen. Anfangs aus Italien und Spanien, später auch aus den Balkanstaaten:

«Die Kinder und Kindeskinder dieser ehemaligen Glasi-Angestellten gingen hier zur Schule, sind in Vereinen und der Gemeinde integriert.»

Entsprechend tiefer sei bei diesen Personen die Schwelle, sich einbürgern zu lassen, so der Wauwiler Gemeindepräsident.

Urner und Schwyzer Gemeinden ohne Einbürgerungen

Auf der anderen Seite erstaunt weniger, welche Gemeinden im letzten Jahrzehnt keine Einbürgerungen zu vermelden hatten: Isenthal, Riemenstalden und Unterschächen. Die drei Urner Gemeinden haben zum einen gemeinsam, dass sie mit 86 (Riemenstalden) bis rund 700 (Unterschächen) Einwohnerinnen und Einwohnern eine kleine bis sehr kleine Population aufweisen. Dies alleine ist aber noch kein Grund für wenig Einbürgerungen, wie ein Blick auf die umliegenden Gemeinden im Kanton Uri zeigt.

Der wohl viel zentralere Faktor für die tiefe Einbürgerungsquote ist der Ausländeranteil. Auch hier sind sich diese drei Gemeinden sehr ähnlich: In den beiden grösseren Gemeinden Isenthal und Unterschächen wohnen ein Prozent Ausländerinnen und Ausländer. In Riemenstalden sind es rund dreieinhalb Prozent, wobei dies bedeutet, dass es bei 86 Einwohnerinnen und Einwohnern lediglich drei Personen ohne Schweizer Pass gibt.

Wohnraum knapp – Erschliessung mässig

Im grössten dieser drei kleinen Bergdörfer, jenes an der Klausenpassstrasse, wo Hinter-und Vorderschächen zusammenfliessen, ist Iwan Imholz Gemeindepräsident. Dass Unterschächen in den zehn Jahren bis 2020 niemanden eingebürgert hat, habe nichts mit dem Willen beziehungsweise Unwillen der Einwohnerinnen und Einwohnern zu tun:

«In den sieben Jahren, in denen ich nun im Gemeinderat bin, hatten wir nie ein Gesuch.»

Iwan Imholz, Gemeindepräsident Unterschächen. Bild: Carmen Epp

Dass Unterschächen so wenige Ausländer hat, hat nach Imholzs Einschätzung zwei Hauptgründe. Zum einen sei da der Wohnraum, der fehle. «Auch für junge Leute, die in Unterschächen aufgewachsen sind und wieder hierhin zurückkommen möchten, ist es oft schwierig, eine Wohnung oder ein Haus zu finden.» Und neues Land einzuzonen, werde immer schwieriger.

Zum andern sieht Imholz die Distanz zum Zentrum Altdorf als möglichen Grund, dass es Personen, die sich in der Schweiz niederlassen, nicht nach Unterschächen zieht. «In einem Bergdorf zu wohnen, welches über ein bescheidenes ÖV-Angebot verfügt, ist für viele nicht sehr attraktiv.» Zudem gebe es nur wenige Arbeitsplätze vor Ort.

In Unterschächen zeigen sich allerdings auch die Lücken dieser Zahlen. So weist der Bund nur jene Einbürgerungen aus, die erfolgt sind. Abgelehnte oder abgebrochene Einbürgerungsverfahren werden nicht erfasst. Entsprechend ist in den Zahlen nicht ersichtlich, welche Gemeinden einbürgern könnten, die Hürde hierzu aber zu hoch ist und welche – wie beispielsweise Unterschächen – gar keine Ausländerinnen und Ausländer haben, die eingebürgert werden wollen. Wobei auch hier wieder die Frage nach dem Weshalb aufkommt – quasi: Huhn oder Ei?

Mitarbeit Daten: Tim Naef

