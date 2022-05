Interaktive Grafiken Erfolg oder Misserfolg bei Einbürgerungen: Wie das System der Gemeinde den Ausschlag geben kann Ein Grossteil der Zentralschweizer Gemeinden entscheidet noch immer an Versammlungen über die Vergabe des Schweizer Passes. Sie bürgern tendenziell weniger Personen ein als jene, in denen ein Gremium den Endentscheid fällt. Denn an der Versammlung sei das Risiko für Diskriminierung höher, sagt ETH-Professor Dominik Hangartner. Zoe Gwerder, Tim Naef Jetzt kommentieren 06.05.2022, 14.26 Uhr

In allen Gemeinden der Kantone Uri und Nidwalden sowie in etlichen Gemeinden der Kantone Luzern, Schwyz und Obwalden entscheiden die Teilnehmenden an Gemeindeversammlungen über Einbürgerungen. Solche Gemeinden bürgern tendenziell weniger Personen ein als jene, die mit einem Gremium über die Einbürgerungen entscheiden. Dies zeigt die Analyse der Einbürgerungsdaten des Bundes für die Jahre 2011 bis 2020.

Zwar hatte das Bundesgericht in seinem Urteil zum Fall Emmen vor bald 20 Jahren festgehalten, dass Urnenabstimmungen für Einbürgerungen unzulässig sind – denn den Gesuchstellern müsse rechtliches Gehör gewährt werden. Da dies aber bei Gemeinde- und Bürgergemeindeversammlung möglich ist, sind solche noch immer zulässig.

So wird in 91 der 158 Zentralschweizer Gemeinden noch heute an einer Versammlung abschliessend über Einbürgerungen entschieden, wie aus Angaben der Kantone hervorgeht. Wie viele Ausländerinnen und Ausländer in diesen Gemeinden den roten Pass erhielten, lässt aufhorchen. Pro 1000 Einwohnende waren es in den zehn Jahren bis 2020 in Gemeinden, die an einer Versammlung entschieden, durchschnittlich 17 Personen. Wo hingegen ein Gremium entschied, waren es mit durchschnittlich 28 Personen deutlich mehr.

Diskriminierende Gemeindeversammlungen

Die Suche nach den Gründen für diese Unterschiede führt zu Dominik Hangartner von der ETH Zürich. Der Professor für Politikanalyse hat mehrere Untersuchungen zum Thema Einbürgerungen und direkte Demokratie durchgeführt. Zur Frage nach der Ursache dieser Unterschiede sagt er:

«Neben zahlreichen anderen Faktoren auch Diskriminierung».

Für den Einzelfall stimme dies natürlich nicht immer. Grundsätzlich habe die Schweiz aber mit ihren direktdemokratischen Einbürgerungsinstrumenten ein System, welches spezifische Bevölkerungsgruppen benachteiligen kann. Auf Basis der Resultate seiner Untersuchungen sagt Hangartner: «Will man Diskriminierung bei der Vergabe des Schweizer Passes verhindern, sollte an Gemeindeversammlungen nicht mehr über individuelle Einbürgerungen entschieden werden.»

Dominik Hangartner, Professor für Politikanalyse an der ETH Zürich. PD

60 Prozent mehr Einbürgerungen ohne Gemeindeversammlung

Im Nachgang weitreichender Urteile des Bundesgerichts im Jahr 2003 über abgelehnte Einbürgerungen an Gemeindeversammlungen haben zahlreiche Gemeinden die Entscheidungsgewalt über Einbürgerungsgesuche den Bürgerversammlungen weggenommen und an ihre gewählten Gemeinderäte übertragen.

Dies nutzte Hangartner für ein «natürliches Experiment» und untersuchte die Einbürgerungszahlen in über 1400 solcher Gemeinden in einem Zeitraum von 1991 und 2009. Dabei hat er festgestellt, dass bei diesen Gemeinden die Einbürgerungsrate um beinahe 60 Prozent angestiegen ist, als nicht mehr Bürgerinnen und Bürger, sondern eigens dafür geschaffene Gremien oder Kommissionen über den Schweizer Pass entscheiden konnten.

Das Herkunftsland konnte den Ausschlag geben

Dieser Anstieg sei zudem nicht für alle Nationalitäten gleich ausgefallen. Hangartner sagt: «Menschen mit bestimmten Staatsangehörigkeiten haben vom Wechsel von direkter zu repräsentativer Einbürgerungsdemokratie besonders profitiert. Dazu zählen zum Beispiel Menschen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien.»

Dass es sich bei den zuvor abgelehnten Einbürgerungsgesuchen um Diskriminierung handelt und diese nicht auf andere Gründe zurückgeführt werden können, zeigt sich, wenn die Nationalitäten der Antragstellenden betrachtet werden:

«Der Anteil Nein-Stimmen ist in Urnenabstimmungen für Personen aus der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien 40 Prozent höher als für eine gleich gut qualifizierte Person aus einem nord- oder westeuropäischen Land», sagt Hangartner. Erlaubte Kriterien, wie beispielsweise die Sprachkenntnisse oder wie stark die Person integriert ist, hätten dagegen fast keinen Einfluss auf den Ausgang der Einbürgerungsabstimmungen gehabt.

Politiker müssen begründen

Als Erklärung für das grössere Risiko von Diskriminierungen bei Urnenabstimmungen nennt Hangartner zwei Gründe: «Zum einen müssen Bürgerinnen und Bürger bei einer Urnenabstimmung keine Begründungen für eine willkürliche Ablehnung eines Antrags liefern.» Politiker hingegen seien gezwungen, eine Ablehnung formal zu begründen, um den Antragstellern eine Rekursmöglichkeit zu geben.

«Zum anderen haben die Teilnehmenden einer Bürgerversammlung nicht genügend Informationen über den Antragssteller oder die Antragsstellerin, um objektiv über die jeweilige Einbürgerung zu entscheiden.» Detaillierte Informationen über den Integrationsgrad oder die finanziellen Verhältnisse müssten vorgängig der gesamten Gemeinde zugänglich gemacht werden, was wiederum in Sachen Datenschutz problematisch sein kann. Hangartner sagt weiter:

«Dieses Fehlen an relevanten Informationen führt dazu, dass sich der Einbürgerungsentscheid bei einer Gemeindeversammlung oder einer Urnenabstimmung auch auf das Bauchgefühl stützt.»

Und genau dieses Bauchgefühl kann zu stereotypisierenden Zuschreibungen und Diskriminierung führen.

Zentralschweiz: Einzig der Kanton Zug kennt gesetzliche Vorschriften

In der Zentralschweiz sind es insbesondere Gemeinden der Kantone Schwyz, Uri, Nid- und Obwalden, welche über die Einbürgerungsgesuche letztendlich an einer Gemeindeversammlung entscheiden. Einzig im Kanton Zug ist gesetzlich verankert, dass der Bürgerrat über Einbürgerungen entscheiden muss.

