Interview Christoph Lang berät Zentralschweizer Firmen: «Corona ist in vielen Fällen nicht Ursache der Probleme» ITZ Innovationstransfer Zentralschweiz begleitet Firmen durch Krisen. Laut Geschäftsführer Christoph Lang geht es dabei oft nur vordergründig um finanzielle Hilfe. Alexander von Däniken 25.02.2021, 15.00 Uhr

Die staatliche Hilfe für krisenbetroffene Unternehmen läuft gut, bilanziert der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss. Das sehen einige Firmenchefs anders: Die Unterstützung sei zu kompliziert, ungerecht oder zu spät. In diesem Spannungsfeld bewegt sich ITZ Innovationstransfer Zentralschweiz. Der Verein bietet KMU nebst Innovationsberatungen auch ein «Coaching Krisenbewältigung» an. Geführt wird ITZ von Christoph Lang.

Corona gilt als grösste Krise seit Jahrzehnten. Wie wirkt sich das auf Ihre Beratungen aus?

ITZ-Geschäftsführer Christoph Lang. PD

Christoph Lang: Der Coachingbedarf ist tatsächlich gross. Bis jetzt haben wir gegen 50 Beratungen im Zusammenhang mit Corona durchgeführt.

«Im Zusammenhang» klingt, als ob die Krise nicht die Ursache ist.

Das stimmt in vielen Fällen. Viele KMU werden von den Unternehmern wie eine Schuhschachtel behandelt. Probleme sind jahrelang weggepackt worden. Jetzt kommt die Coronakrise, schüttelt die Schachtel durch und verteilt den Inhalt auf den Boden. Nun wäre der bis dahin natürliche Reflex, die Probleme wieder zu verstauen. Und das mit Hilfe von staatlicher Unterstützung. In unseren Beratungen versuchen wir, gemeinsam mit den Unternehmern die Probleme zu benennen und neue Perspektiven zu eröffnen.

Verein mit rund 200 Mitgliedern ITZ Innovationstransfer Zentralschweiz ist ein nicht gewinnorientierter Verein mit rund 200 Mitgliedern aus Wirtschaft und Gewerbe sowie Vertretern der Zentralschweizer Regierungen, der Wirtschaftsförderungen, der Hochschule Luzern und anderer Forschungsinstitutionen. Die Hauptziele von ITZ sind, die Wettbewerbsfähigkeit von Zentralschweizer KMU zu stärken und deren Innovationsfähigkeit zu fördern. ITZ leitet das Programm «Zentralschweiz innovativ», welches die sechs Zentralschweizer Kantone vor fünf Jahren lanciert haben. Finanziert wird dieses je zur Hälfte durch Bund und Kantone im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP). Der Vorstand wird von Shiptec-Geschäftsführer Rudolf Stadelmann geleitet, das fünfköpfige Team der Geschäftsstelle von Christoph Lang. Der 52-jährige Nottwiler hat das Amt am 1. Januar dieses Jahres von Bruno Imhof übernommen.

Was sind denn das für Probleme?

Die Digitalisierung zum Beispiel. Das ist ein grosser Begriff, ich weiss. Oft geht es dabei nicht um einen neuen Webshop oder Online-Auftritt, sondern um einfachere interne Prozesse, die aber auch im Kontakt mit Kunden und Lieferanten eine Wirkung haben. Oder es geht darum, das Personal an den richtigen Orten mit den richtigen Werkzeugen einzusetzen. Solche Themen waren schon vor der Krise vorhanden, wurden aber nicht beachtet. Corona ist also in vielen Fällen nicht die Ursache der Probleme. Ich vergleiche das oft mit einem Rückspiegel: Es ist leichter, auf Sachen zurückzuschauen, die sich bewährt haben, sich auf Erfahrungen zu verlassen. Nun geht es darum, auch einen Blick nach vorne zu richten: Auf das Unbekannte, auch wenn es Mut erfordert.

Wie läuft so ein Coaching in der Regel ab?

Wir unterscheiden zwischen drei Phasen: In der ersten schauen wir, was das dringendste Problem ist. Gegebenenfalls definieren wir geeignete Unterstützungsmöglichkeiten und empfehlen Sofortmassnahmen. In der zweiten Phase eruieren wir, wo der Schuh drückt und identifizieren langfristige Massnahmen. In der dritten erarbeiten wir Lösungswege, innovative Ansätze, die dem Unternehmen neue Perspektiven bieten und sein Angebot differenzieren. Wichtig ist: Wir zeigen nur Wege auf, beschritten werden müssen sie von den Unternehmern.

Können Sie ein kreatives Beispiel nennen, das Sie besonders beeindruckt hat?

Kürzlich habe ich mir ein Bike gekauft. Nun hatte das Geschäft zwar einen Online-Shop mit Konfigurator, verliess sich aber nicht nur darauf. Bekanntlich dürfen Reparaturen durchgeführt werden, der Veloverkauf im Laden ist aber nicht erlaubt. Das Geschäft hat grosse Schaufenster und jeweils eine Telefonnummer angebracht, welche ich als Kunde beim Termin anrufen kann. Damit war eine Kommunikation zwischen Verkäufer und Kunde möglich, obwohl der Verkäufer drin war und der Kunde draussen. Mehr noch: Der Verkäufer konnte jeweils das Velo im Schaufenster präsentieren, das dem Kunden gefallen würde.

Jetzt haben nicht alle Firmen solche Möglichkeiten.

Das ist so. Bei Gastronomiebetrieben zum Beispiel sind die Innovationsmöglichkeiten in diesen Zeiten begrenzt. Daher braucht es in diesen Fällen auch unkomplizierte staatliche Unterstützung. Ich verstehe durchaus, dass es vielen Unternehmen um die Existenz geht.

Geht es dann auch um Existenzängste und psychische Probleme?

Ja, das erleben wir ab und zu. Manche fragen sich, ob sie Insolvenz anmelden oder die eigene Wohnung kündigen müssen. Unsere Coachings sind deshalb oft auch psychologische Arbeit. Hier führen wir die Unternehmer Schritt für Schritt an rationale Lösungsansätze heran. Nur schon zu uns zu kommen, ist ein grosser Schritt.

Wer nimmt denn überhaupt ein Coaching in Anspruch?

Es sind Unternehmen aus der ganzen Zentralschweiz, meist kleinere Betriebe bis 50 Angestellte, aber auch Start-ups. Bei den Branchen gibt es ebenfalls eine grosse Vielfalt: Von Handwerksbetrieben über Veranstaltungs- und Messezulieferern bis zum Detailhandel und Tourismus/Hotellerie ist fast alles dabei.