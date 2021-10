Das andere Interview Zehnjährige Schachspielerin Maria aus Oberägeri gewinnt zwei Schweizer Meisterschaften – und spricht über Vorurteile In Oberägeri wächst ein Schachtalent heran. Maria Speerli (10) von den Zugerland Chessmates hat bis jetzt vier Titel im Schach gewonnen. Drei davon in einer von ihr ungeliebten Disziplin. Sie will beweisen, dass Frauen genauso gut spielen wie Männer. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 10.10.2021, 17.07 Uhr

Maria Speerli zu Hause in Oberägeri. Bild: Patrick Hürlimann (7. Oktober 2021)

Spielen wir ein Spiel?

Hm, lieber nicht.

Keine Lust?

Ich spiele gerne Schach, aber nur selten zu Hause. Eigentlich spiele ich nur an Turnieren richtig, weil ich mich besser konzentrieren kann und weiss, dass alle um mich herum auch spielen. An Wettkämpfen oder in der Schachschule fühle ich mich einfach wohler am Schachbrett.

Das ist ein Argument. Nur angenommen, wir würden: Mit welchem Zug würdest Du eröffnen?

Ich ziehe fast immer dieselbe Figur zuerst. Aber ich verrate meine Eröffnung jetzt nicht, sonst können sich meine Gegner darauf vorbereiten.

Kann man sich so gut auf Dich einstellen?

Ja, wenn man im Schach in meinem Alter vorne mitspielt, kennen die meisten einander. Ich weiss von einigen Buben und Mädchen, wie sie spielen.

Deshalb bist Du vermutlich Schweizer Meisterin?

Viermal habe ich bis jetzt die Mädchen-SM gewonnen, zweimal davon in diesem Jahr. Drei Titel holte ich im Rapidschach, einer im Langzeitschach beim U10-Turnier. Weil ich oft gegen Buben spielte und mich durchsetzen musste, bin ich vermutlich relativ stark.

Ist Rapidschach Stress?

Oh ja. Das spiele ich nicht so gern, weil man meist nur 15 Minuten plus 3 Sekunden Zeit pro Partie hat, manchmal sogar nur 10 Minuten. Ich nehme mir aber gern mehr Zeit zum Überlegen. Im Langzeitschach hat man oft 90 Minuten zur Verfügung. Das liegt mir besser. Und ein Erfolg beim Langzeitschach berechtigt mich zudem für EM- und WM-Teilnahmen. Online habe ich bereits eine WM bestritten. Das war nicht so lustig, aber wegen Corona nicht anders möglich.

Nicht lustig?

Eigentlich Mist, weil diese WM auch im Rapid-Modus gespielt wurde. Bei einigen Partien stand ich auf Gewinn und habe die dann wegen der Zeit verloren. Ich holte 4,5 von 10 Punkten.

Internationale Turniere hast Du aber schon einige bestritten?

Sicher. Mein erstes Turnier im Ausland war ein sogenanntes Rallye-Turnier in Lustenau in Österreich. Bei meinem ersten grossen Turnier 2019, dem Grenke Open, spielte sogar Magnus Carlson, der Weltmeister. Das erste Turnier, dass ich offiziell für die Schweiz spielen durfte, war die EM 2019 in Bratislava. Ich holte 3,5 von neun Punkten. Das war ein gutes Resultat. Genauso wichtig wie Schach sind mir bei Veranstaltungen die Freunde, die ich kennen lerne. Ich freue mich schon jetzt, meine Freundin «Yumi» aus Österreich wieder zu sehen. Sie habe ich an der Mädchen-SM in Tenero im August kennen gelernt. Yumi wurde hinter mir zweite.

Hast Du ein Vorbild?

Judit Polgár aus Ungarn. Sie war die beste Frau der Welt und spielte am Schluss nur noch gegen Männer. Sie hatte sich bis auf Rang acht der Weltrangliste gespielt. Trotzdem wurde sie vor allem am Anfang ihrer Karriere von vielen Männern nicht ernst genommen, selbst wenn diese gegen sie verloren hatten.

Müssen Mädchen um Anerkennung der Buben kämpfen?

Manchmal. Meine Schwester Carmen wurde an ihrem ersten Quali-Turnier als Vierjährige von einem Gegner schon vor der Partie beleidigt. Er stellte sie danach bloss. Das war sehr unfair von ihm. Später musste einer seiner Freunde gegen mich spielen.

Hat er es bereut?

Er glaubte vor der Partie gegen mich, bereits gewonnen zu haben, weil Mädchen in seinen Augen keine guten Schachspielerinnen sind. Ich habe meine Schwester gerächt und ihn bezwungen.

Im Verlauf des Gesprächs wurde dann doch ein Schachbrett auf dem Tisch platziert und eine Partie gespielt. Maria schlug nach rund fünf Minuten die Dame ihres Mitspielers. (Sie eröffnete mit E-4.)

Den Glauben hatte er vielleicht vom langjährigen Schachweltmeister Garri Kasparow. Dieser sagte, dass Schach nicht wirklich zu Frauen passt. Du hast dies soeben widerlegt.

Ich finde, man darf sich nicht über jemanden lustig machen. Die meisten Buben und Mädchen, die ich beim Schach kennen lernte, wünschen sich bei den Turnieren Glück und freuen sich miteinander. Diese Freundschaften und der Respekt bedeutet mir viel.

Du hast viele Pokale, die wohl mit coolen Geschichten verbunden sind?

Auch mit einigen fiesen.

Ich bin gespannt.

Das Turnier in Lustenau hatte ich zwar gewonnen. Aber es gab auch einen Pokal für das beste Mädchen. Bei der Siegerehrung wurde mir dieser überreicht. Und den Siegerpokal erhielt der zweitplatzierte Bube.

Eigentlich hättest Du beide gewonnen.

Genau, das wäre richtig gewesen. So wurden einfach die Schilder der Pokale ausgetauscht. Es müsste auch einen Pokal für den besten Buben geben.

Wieso gibt es Pokale für die besten Mädchen?

Meist schaffen es die Mädchen nicht auf die Podestplätze. Deshalb entschied man sich für die Extra-Pokale für Mädchen, vermutlich zur Motivation. In der Schweiz gibt es deshalb auch ein Mädchenfinale, weil man die Erfahrung machte, dass Mädchen nach den vier Qualifikationsturnieren nicht unter die Top 16 kamen. Weil auch Mädchen an die WM oder EM geschickt werden, musste man irgendwie entscheiden können, welche die Beste ist. Ich habe es dieses Jahr aber sowieso unter die Top 16 geschafft.

Bei Deinem ersten Turnier warst Du sechsjährig und hast alle besiegt. Sensationell, oder?

Ich gewann alle Partien. Bei einer lief meinem Gegner die Zeit ab.

Wie trainierst Du?

Am Montag gehe ich in ein Gruppentraining zu meinem Stiefpapa Markus Regez. Er ist auch mein Trainer für die Eröffnungen. Jeweils mittwochs trainiere ich via Zoom bei Jaroslaw Krassowitzkij. Während 105 Minuten muss ich Aufgaben lösen. Das ist ganz schön anstrengend. Aber schliesslich ist das die Schachschule von Artur Jussupow. Er war einmal der drittbeste Schachspieler der Welt.

Verfolgst Du hohe Ziele?

Weil es immer noch heisst, dass Mädchen nicht so gut Schach spielen können, will ich immer den Final bei den Buben erreichen und allen zeigen, dass Frauen genauso gut sind wie Männer, wenn sie wollen.

Was ist Dein nächster internationaler Einsatz?

Vielleicht die WM im nächsten Jahr. Das wäre mein Traum. Es ist aber noch nicht sicher, ob ich teilnehmen kann, weil ich dafür zuerst Schweizer-Mädchen-Meisterin U12 werden müsste. Und auch weil die WM wohl nicht während der Schulferien stattfinden wird.