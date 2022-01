Interview Schnitt für Schnitt zum Kunstwerk – dieser Luzerner ist auf Details versessen Ein Scherenschnitt ist für viele eine einmalige Bastelei in der Schule. Der Luzerner Remo Camenzind (29) hat sich in die Papierkunst verliebt – und gibt auch Kurse. Interview: Roger Rüegger Jetzt kommentieren 23.01.2022, 15.00 Uhr

Remo Camenzind führt eine feine Klinge. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Januar 2022)

Was schneiden Sie derzeit?

Remo Camenzind: Mehrere Motive. Ein aktuelles Werk besteht aus Rosen und Blättern mit vielen feinen Details.

Als Uhrmacher lernten Sie, mit feinen Werkstücken zu arbeiten. Bringt der Beruf Vorteile bei Ihrem Hobby?

Hinsichtlich der Feinmotorik und der Geduld, welche beim Uhrmacher und auch beim Scherenschnitt gefragt sind, bringt es bestimmt Vorteile. Für mich sind aber vor allem die Uhrmacherlupen praktisch, die ich bei sehr feinen Arbeiten als Sehhilfe nutze.

Ihren Beruf gaben Sie auf. Nun beschäftigen sich wieder mit feinem Handwerk. Tun Sie das, weil es Ihnen liegt?

Der Luzerner Remo Camenzind. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Januar 2022)

Ja, feinmotorische Tätigkeiten faszinieren mich. Auch begeistert mich die Einfachheit der Materialien. Für die Herstellung eines Scherenschnitts braucht es Papier, Schere oder ein Messer mit einer Schneidunterlage.

Die meisten Leute beliessen es bei einer gefalteten Schneeflocke in der Schule beim Basteln. Sie aber sitzen täglich am Papierbogen. Wie spannend kann das sein?

Für mich die totale Entspannung, es hat etwas Meditatives. Mein neustes Werk «Stadt Luzern» etwa ist ein Herzensprojekt.

Das klingt nach vielen Stunden Feinarbeit. Auf welchen Stadtteil legten Sie den Fokus?

Beim Werk «Stadt Luzern» liegt der Fokus nicht auf einem Stadtteil, sondern auf dem Dampfschiff. Ja, ich investierte viel Zeit. Ganz daneben liegen Sie mit dem Stadtteil jedoch nicht. Mit «Venedig» habe ich tatsächlich ein Gebiet einer Stadt angefertigt. Diese Arbeit war noch intensiver als das Schiff, weil ich noch mehr in Details versank. Das Sternenbild etwa entspricht der Realität.

Dieses hätte ich ohne Hinweis nicht entdeckt.

Dabei bin ich auf die Sterne besonders stolz, weil die nicht mit einer Nadel ausgestochen wurden, sondern wirklich geschnitten. Genau darin liegt für mich der Reiz.

Ziehen Sie die Vorlagen aus dem Internet?

So einfach mache ich es mir nicht. Das Dampfschiff habe ich fotografiert. Bei grossen Arbeiten fertige ich zuerst eine Collage mit einem Computerprogramm an, wobei ich gerne Details ändere. Beim Dampfschiff steht ein Liebespaar am Bug und auf der Kommandobrücke erkennt man den Kapitän, das war beim Originalbild nicht so. Diese Verspieltheiten mag ich ebenfalls. Das sind unter anderem meine Markenzeichen.

Die Uhrmacherlupe nutzt Camenzind bei feinen Arbeiten als Sehhilfe. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Januar 2022)

Wie gehen Sie vor?

Das Resultat der Collage kopiere ich auf Scherenschnittpapier. Bevor es ans Schneiden geht, gilt es zu überlegen, welches die Negativbereiche sind, die ausgeschnitten werden. Es ist einfach, Papier zu schneiden, aber je detailversessener man ist, desto grösser wird die Herausforderung. Bei der Entscheidung, welche Teile weggeschnitten werden müssen und welche nicht, kann man stundenlang nachdenken. Dennoch wird oft erst beim Schneiden ersichtlich, welches der nächste Schritt ist.

Oder der nächste Schnitt. Muss ein Scherenschnitt aus einem Stück bestehen, oder darf man kleben?

Die meisten meiner Werke bestehen nur aus einem Stück, da es mich fasziniert, alle Elemente auf dem Bild miteinander zu verbinden. Aber ich fertige auch Glückwunschkarten oder Hochzeitseinladungen an, da lege ich verschiedene Arbeiten übereinander oder verbinde sie miteinander. Da bin ich offen.

Angenommen, Sie rutschen nach 20 Stunden Arbeit mit dem Messer ab und durchtrennen ein Tau beim Schiff. Ist das Werk dann zerstört?

Beim Papierschneiden bin ich derart konzentriert bei der Sache, dass so ein Fehler praktisch auszuschliessen ist. Beim Dampfschiff benötigte ich für eine Fahne mit einer Fläche eines Quadratzentimeters bis zu 45 Minuten.

Neben dem Dampfschiff oder Venedig schneiden Sie auch Tiere. Sind das nicht untypische Motive?

In der Schweiz hat der Scherenschnitt in einigen Regionen Tradition, wo klassische Arbeiten wie Alpabzüge mit Kühen, Bauernhäusern und Bäumen einen besonderen Wiedererkennungswert haben. Bei der Wahl des Sujets sind dem Künstler aber keine Grenzen gesetzt.

Ein Textilhersteller kopierte im Internet ein Muster einer Scherenschnittkünstlerin. Das Design druckte er leicht abgeändert auf Stoffbahnen. Der Frau, die diverse Artikel mit ihrem Muster vermarktet, entstand dadurch Schaden. Was ich meine: Auch Ihre Bilder sind online.

Da mache ich mir keine Sorgen. Meine Muster vermarkte ich nicht wie diese Künstlerin und ich lebe auch nicht davon. Auf meiner Homepage steht zudem das Copyright-Zeichen, und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit anfragen würde, bevor sie sich bedient.

Vom 2. Juli bis 16. Oktober ist eine Scherenschnittausstellung im Hans-Erni-Museum terminiert. Kann man dort Camenzind-Arbeiten besichtigen?

Nein, für diese Ausstellung konnte ich mich leider nicht anmelden. Da ich erst seit kurzem Mitglied des Vereins «Scherenschnitt Schweiz» bin, habe ich zu spät davon erfahren.

In der Zentralschweiz ist der Beckenrieder Hans Paul Waser bekannt. Er schmückte ein Flugzeug der Pilatus-Werke mit seinen Scherenschnitten. Auch Esther Gerber aus Rohrbach hat eine PC-12 verziert. Wie ist das Verhältnis untereinander?

Diese Scherenschnittkünstler kenne ich persönlich und sie inspirieren mich für eigene Arbeiten. Die beiden haben viele Jahre Erfahrung und konnten mir schon wertvolle Tipps betreffend Technik und Werkzeugen geben. Im Alter von zwölf Jahren packte mich die Leidenschaft zum Scherenschnitt erstmals, wobei meine grossen Werke erst ab 2019 entstanden.

Das Hobby betreiben Sie zwar erst seit vier Jahren. Doch Sie haben bereits Kurse bei der Klubschule der Migros geleitet. Wie sind Sie dazu gekommen?

Durch direktes Anfragen, ob Interesse an einem Kurs bestünde. Bisher waren es deren zwei mit je rund einem halben Dutzend Teilnehmenden. Ich bin sehr zufrieden, wie das ganze trotz Corona angelaufen ist.

Wird man zwischendurch nicht fast wahnsinnig mit den kaum sichtbaren Details?

Nein, solange man spürt, wann es an der Zeit ist, die Schere oder das Messer wegzulegen. Neben meinem jetzigen Beruf als Gruppenleiter in der Stiftung Brändi ist es für mich sogar eine willkommene Erholung. Nach einem langen Arbeitstag mit vielen Begegnungen mit anderen Menschen bereichert mich der Fokus auf das Detail sehr.

