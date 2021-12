LZ-Weihnachtsaktion Alleinerziehender Vater hat viel Pech gehabt: «Jetzt geht es mir nur noch um die Kinder» Markus L. ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Gesundheitlich, beruflich und privat ist er durch turbulente Zeiten gegangen. Er hofft jetzt auf eine Wende. Wir helfen ihm dabei. Interview: Arno Renggli 03.12.2021, 16.45 Uhr

Unser Symbolbild zeigt einen alleinerziehenden Vater. Alleinerziehende, ob Mütter oder Väter, haben ein hohes Armutsrisiko. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft vielen von ihnen. Bild: Getty

Er wirkt gefasst, redet überlegt und mit klarer Stimme. Doch irgendwann im Gespräch überwältigen ihn die Gefühle. Und er kann nicht mehr weitersprechen. Gerade hat er erzählt, wie ihn einmal jemand von einer Behörde fragte, was denn aus seiner Sicht ein guter Vater sei. Der Luzerner Markus L. tut alles, um seinen zwei Kindern ein guter Vater zu sein. Und seit drei Jahren wohnen sie bei ihm, sorgt er als Alleinerziehender für sie. Mit schwerer Arthrose in Knien und Schultern muss er beruflich buchstäblich kürzertreten. Und versucht, mit einem Teilzeitjob über die Runden zu kommen.

Sie und Ihre damalige Partnerin sind bereits mit Anfang 20 Eltern geworden. Vielleicht zu früh?

Markus L.: Nicht unbedingt. Wir waren beide überzeugt, dass es für uns richtig ist. Aber die Realität hat uns dann wohl doch überfordert. Ich selber war damals beruflich sehr stark eingespannt, und meine Partnerin hatte altersgemäss auch noch andere Interessen als Familie. Es kam zu Konflikten und schliesslich zur Trennung. Unsere beiden Kinder lebten dann zunächst bei ihr.

Es ging aber nicht auf Dauer gut.

Nein, wohl auch, weil wir als Eltern leider nicht immer am gleichen Strick zogen. Es gab oft Streit über Fragen zur Erziehung oder über Zuständigkeiten. Gerade auch, nachdem meine Ex-Frau mit einem neuen Partner zusammengezogen war. Kam hinzu, dass mein Sohn zunehmend Auffälligkeiten zeigte, die dann als ADHS diagnostiziert wurden. Seine Betreuung wurde immer schwieriger. Irgendwann erlitt meine Ex-Frau einen Zusammenbruch. Die Kinder wurden in eine Pflegefamilie platziert.

War es denn kein Thema, dass die Kinder von Anfang an zu Ihnen kommen?

Ich erfuhr von der Fremdplatzierung erst, als sie bereits passiert war. Später waren die Kinder eine Zeit lang im Heim. Erst vor drei Jahren durfte ich sie zu mir nehmen.

Sie waren beruflich sehr engagiert und auch sehr erfolgreich. Heute arbeiten Sie in einem Teilpensum mit eher bescheidenem Einkommen. Was ist passiert?

In jüngeren Jahren war ich sehr sportlich. Dass ich schon damals Probleme etwa mit den Knien oder den Schultern hatte, ignorierte ich. Man will ja mithalten. Später wurde es so schlimm, dass ich den angestammten Beruf, wo auch physische Arbeit gefragt ist, immer weniger leisten konnte und ihn schliesslich ganz aufgeben musste. Zeitweise war ich arbeitslos, zuletzt zwei Jahre lang. Heute bin ich froh, dass ich diese Teilstelle gefunden habe. Auch wenn sie mir und meinen Kindern ein nur sehr bescheidenes Auskommen ermöglicht.

Ist das schwierig für Sie?

Ich persönlich brauche keinerlei Luxus.

Aber es ist schon so, dass ich stark an sozialen Kontakten verloren habe, seit ich mir kaum etwas leisten kann.

Etwa die Kollegen unternehmen dieses und jenes, und man kann dann nicht mit. Zugleich versucht man zu kaschieren, dass man kaum Geld hat, will den Schein wahren. So kapselt man sich immer mehr ab. Wichtig ist mir, dass es den Kindern möglichst an nichts fehlt. Ich will, dass sie jeden Tag warmes Essen haben, koche inzwischen ganz ordentlich, auch mit günstigen Einkäufen. Doch wenn zum Beispiel meine Tochter spontan eine Freundin zum Znacht einladen will, bin ich schon am Überlegen, ob es dann nicht zu ärmlich ist.

Wie läuft das Zusammenleben mit Ihren Kindern, gerade auch mit dem Sohn, der ADHS hat?

Meine Tochter kommt langsam ins Teenager-Alter. Und es freut mich sehr, dass sie mir immer noch viel erzählt und mit mir bespricht. Mein Sohn, der mir gegenüber ebenfalls sehr offen ist, nimmt Medikamente, und ich kenne seine tägliche «Formkurve», sodass wir sehr gut miteinander klarkommen.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?

Nun ja, Zukunft ist für mich heute etwas sehr Relatives.

Ich bin zwar erst 35, fühle mich aber wie im Körper eines alten Menschen.

Wenn ich mit Einkaufssäcken die drei Treppen zu unserer Wohnung hinaufsteige, ist das eine Tortur. Auch beruflich sehe ich kaum mehr Perspektiven. Sondern hoffe einfach, dass ich genug verdienen kann, damit es für mich und meine Kinder reicht. Denn sie sind das Wichtigste für mich, dass es ihnen gut geht, dass ich meine Aufgabe als guter Vater erfüllen kann, solange sie mich brauchen.