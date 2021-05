Kampfjet Nach Absturz auf Melchsee-Frutt: Schweizer Luftwaffe nimmt den Betrieb der Tiger F-5 wieder auf Nach dem Unfall auf der Melchsee-Frutt wurde der Flugbetrieb der F-5 Tiger bis auf Weiteres eingestellt. Am Freitag nahm die Schweizer Luftwaffe den Betrieb dieses Flugzeugtyps wieder auf. 28.05.2021, 15.36 Uhr

Ein Tiger F5 der Patrouille Suisse auf Militärflugplatzes Emmen. Bild: Philipp Schmidli

(pl) Aus noch unbekannten Gründen stürzte am Mittwochmorgen im Raum Melchsee-Frutt ein Kampfjet des Typs Tiger F-5 ab. Nach dem Unfall wurde der Flugbetrieb der F-5 Tiger bis auf Weiteres eingestellt. In Absprache mit dem militärischen Untersuchungsrichter hat der Kommandant der Luftwaffe, Divisionär Bernhard Müller, beschlossen, den Flugbetrieb mit den Tiger F-5 ab Freitag wieder aufzunehmen. Dies schreibt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in einer Mitteilung.