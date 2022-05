Kanton Luzern Betrunken und unter Drogen: Autofahrer verursacht mehrere Unfälle Auf einer wilden Fahrt hat ein Autolenker zwischen zwischen Rothenburg und Zell mehrfach riskant überholt, korrekt fahrende Autos touchiert und schliesslich die Kontrolle über sein Auto verloren. Dem 35-jährigen Lenker wurde der Führerausweis abgenommen. 02.05.2022, 10.53 Uhr

Der Autolenker fuhr am Samstagmorgen kurz vor 8.30 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Im Bereich der Autobahneinfahrt Rothenburg streifte der 35-Jährige ein korrekt fahrendes Auto und fuhr weiter. Danach verliess er die Autobahn in Sursee und fuhr auf der Kantonsstrasse in Richtung Mauensee und Kottwil. Auf dieser Fahrt überholte er mehrere Fahrzeuge. Dabei touchierte er ein weiteres Auto.