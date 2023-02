Wolfsriss in Menziken? Totes Schaf deutet darauf hin

Aargau Erneuter Wolfsriss nahe der Luzerner Grenze? Ein totes Schaf deutet zumindest darauf hin In Burg ist am Dienstag ein totes Schaf gefunden worden. Zwar ist gemäss Angaben des Kantons Aargau nicht ganz klar, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist. Die Vermutung liegt aber nahe. 28.02.2023, 18.18 Uhr

Möglicherweise hat ein Wolf im Kanton Aargau ein Schaf gerissen. Symbolbild: Keystone

In Burg (Menziken) ist am Dienstagmorgen ein gerissenes Schaf entdeckt worden. Das teilt der Kanton Aargau mit. Das Rissbild lasse zwar nicht eindeutig auf den Angreifer schliessen, es sei jedoch möglich, «dass es sich um einen Wolf handelt». Der Kanton hat DNA-Proben sichergestellt. Mit einem definitiven Resultat ist aber erst in rund drei Wochen zu rechnen.