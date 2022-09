Abstimmung Beteiligung an Schweizergarde-Kaserne spaltet Parteien, Kantone und die Kirche Am 25. September entscheidet die Luzerner Stimmbevölkerung, ob sich der Kanton mit 400'000 Franken am Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan beteiligen soll. Speziell: Ein klassisches Ja- und Nein-Lager gibt es nicht. Niels Jost Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Der geplante Neubau der Kaserne soll zwischen 2026 und 2030 beginnen. Bild: PD Der Neubau soll rund 50 Millionen Franken kosten. Bild: PD Hier ein Blick in die Bibliothek für die Schweizer Gardisten. Bild: PD Und hier ein Blick in ein Zimmer. Bild: PD Blick in den Gang der neuen Kaserne Bild: PD

In einer Frage sind sich alle einig: Die 150 Jahre alte Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan muss saniert werden. Nur: Wer soll das 50-Millionen-Projekt finanzieren? Darin sind sich Parteien, Kantone und die Kirche uneins.

Die eigens dafür gegründete Kasernenstiftung hat Bund und Kantone angefragt, pro Einwohnerin und Einwohner einen Franken beizusteuern. Der Luzerner Regierungsrat möchte 400'000 Franken sprechen. Denn Luzern habe eine besonders enge Verbindung mit der Schweizergarde, viele Gardisten stammten von hier.

Den Grünen, SP, GLP und der Freidenker-Vereinigung passt das nicht. Die Finanzierung eines Bauprojekts eines fremden Staats sei nicht Aufgabe des Kantons. Sie haben daher das Referendum ergriffen, am 25. September wird darüber abgestimmt.

Kritik auch aus FDP- und SVP-Lager

Auf den ersten Blick sieht das nach einer typischen Abstimmung in Luzern aus: die links-grüne Minderheit gegen die bürgerliche Mehrheit. Doch auch in der FDP und SVP gibt es Mitglieder, die sich gegen den Beitrag aussprechen. Das zeigte sich an den Delegiertenversammlungen: Bei den Freisinnigen wurde die Ja-Parole mit 115 zu 65 Stimmen gefasst, bei der Volkspartei mit 79 zu 17 Stimmen.

Gegen einen Beitrag ist beispielsweise SVP-Kantonsrat Franz Gisler. Der Grepper sagt: «Es ist nicht die Aufgabe des Kantons, eine Kaserne in einem fremden Land zu finanzieren.» Zumal der Vatikan «nicht am Hungertuch nagt» und sich den Neubau leisten könne.

Katholiken finden, die Kirche soll selber zahlen

Auch in der katholischen Kirche gibt es Mitglieder, die für ein Nein sind. Michael Egli, Präsident der katholischen Kirchgemeinde Beromünster und früherer CVP-Grossrat, äusserte in einem Leserbrief in unserer Zeitung seine persönlichen Bedenken zum Staatsbeitrag. Den Slogan des Ja-Komitees eines «Solidaritätsfrankens» halte er für gut gemeint, doch gebe es «unendlich viele Organisationen und Menschen auf der Welt, die unsere Solidarität wirklich nötig» hätten.

Dasselbe sagen Fabrizio Misticoni, der bei der Kirchgemeinde Sursee angestellt ist, und Urban Frye vom Grossen Kirchenrat der Stadt Luzern. Beide sitzen für die Grünen im Kantonsrat. Misticoni spricht sich aus finanz- und sozialpolitischen Gründen gegen den Beitrag aus: «In der aktuellen Situation mit Teuerung, steigenden Energiepreisen und Krankenkassenprämien, die für viele Menschen zur Belastung werden, muss die innerkantonale Solidarität absolute Priorität haben.»

Parteikollege Frye sagte gegenüber dem Medienportal der römisch-katholischen Kirche, dass die Kaserne für die Ausübung des katholischen Glaubens nicht nötig sei. Gelebtes Christentum zeige sich dort, wo man Menschen in Not helfe.

Die Kaserne wird allerdings nicht nur vom Staat finanziert: Unter anderem hat die katholische Landeskirche des Kantons Luzern einen Beitrag von 250'000 Franken gesprochen. In der Synode, dem 100-köpfigen Parlament, sprach sich nur ein Mitglied dagegen aus.

Auch reformierte Kantone sprechen Gelder

Uneinigkeit herrscht indes unter den Kantonen. Bislang beteiligen sich 17 Stände, wie diese Tabelle zeigt:

Die meisten haben einen Franken pro Einwohnerin oder Einwohner gesprochen. Auch traditionell reformierte Kantone wie Zürich oder Schaffhausen helfen bei der Finanzierung. Der Zürcher Regierungsrat begründete dies – wie Luzern – mit der «internationalen Ausstrahlungskraft» der Garde sowie der Beteiligung des Bundes und anderer Kantone.

Ähnlich argumentieren andere Stände, etwa mit der langen Verbundenheit mit Rom (St.Gallen), dem Sinnbild für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vertrauen (Zug), der Herkunft vieler Gardisten aus dem eigenen Kanton (Graubünden) oder der «Bedeutung der katholischen Gemeinschaft im Kanton» (Solothurn).

