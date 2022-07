Abstimmung Geld für Kaserne der Schweizergarde: Erstes Referendum seit über vier Jahren Am 25. September befindet das Luzerner Stimmvolk über 400'000 Franken für einen Kasernenneubau im Vatikan, weil die Freidenker das Referendum ergriffen haben. Ein solches kommt eher selten zur Abstimmung, ist aber in zwei von fünf Fällen erfolgreich. Alexander von Däniken 1 Kommentar 27.07.2022, 05.00 Uhr

Mehrheit ist relativ. Das Luzerner Kantonsparlament hat Anfang Jahr mit 64 zu 47 Stimmen entschieden, der Schweizergarde unter die Arme zu greifen: 400'000 Franken aus der Luzerner Staatskasse sollen in den Vatikan fliessen, um dort eine neue Kaserne mitzufinanzieren.

So soll die neue Kaserne der Schweizergarde gemäss Projekt des Tessiner Architekturbüros Durisch + Nolli aussehen. Visualisierung: PD

Am 25. September könnte die parlamentarische Mehrheit überstimmt werden – von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Die Freidenkervereinigung hat gegen den Kantonsratsentscheid das fakultative Referendum ergriffen. In 60 Tagen kamen 7371 Unterschriften zusammen, nötig gewesen wären 3000.

Auch dieser Zwischenerfolg ist relativ, wie ein Blick auf frühere Abstimmungen zeigt. Am 12. November 2007 reichten Architekten und Anwohnerinnen über 6000 Unterschriften gegen den Ausbau des Reusswehrs in Luzern ein, die Abstimmung rund ein halbes Jahr später wurde aber verloren. Die FDP hingegen opponierte 2009 gegen ein Gesetz zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts – und gewann die Abstimmung nach Abgabe von nicht einmal 4000 Unterschriften. Was die Freidenkervereinigung optimistisch stimmen darf, ist der Ausgang der letzten drei Referendumsabstimmungen. Sie liegen zwar schon mehr als vier Jahre zurück, wurden aber allesamt gewonnen.

Musikschulen mobilisieren am meisten

Überhaupt ist die Erfolgsquote für Referenden im Kanton Luzern seit 1995 gar nicht schlecht – relativ gesehen. 9 von 22 Referenden wurden gewonnen. Das sind 41 Prozent und deutlich mehr als die 5 der 59 Initiativen (8,5 Prozent), die beim Volk eine Mehrheit erreicht haben.

Eine präzise Auflistung, welche Partei oder welcher Verband besonders erfolgreich war, ist nicht möglich, weil nicht selten die Grenzen zwischen Verbänden und Parteien fliessend sind. Zum Beispiel haben der Musikschulverband, der Personalverband der öffentlichen Dienste und die «Allianz für Lebensqualität», der auch SP und Grüne angehören, 2017 erfolgreich gegen die Halbierung der Kantonsbeiträge an die Musikschulen opponiert. Fast zwei Drittel der Luzernerinnen und Luzerner lehnten das Gesetz ab. Das Referendum kam mit 22'537 Unterschriften zu Stande – Rekord.

Fünf Initiativen sind noch hängig Aktuell gibt es im Kanton Luzern fünf hängige Volksbegehren. Dabei handelt es sich um folgende Initiativen: Die Privatpflege- und Betreuungs-Initiative der Mitte kam zwar schon im Mai 2019 zu Stande, der Regierungsrat erhielt aber mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Gegenentwurfs. Bei der Anti-Stau-Initiative der Jungen SVP befand sich ein Gegenvorschlag der Regierung bis vor kurzem in Vernehmlassung. Diese wird nun ausgewertet. Auch bei der Initiative «Attraktive Zentren» der Grünen wird eine Abstimmung mit Gegenentwurf erwartet. Erst am 6. Juli eingereicht wurde das SP-Anliegen «Bezahlbare Kitas für alle». Gezählt wurden 4076 gültige Unterschriften. Und die Jungparteien von Grünen, SP, Mitte und Grünliberalen haben für ihre Initiative «Ja zum Stimmrechtsalter 16!» Ende Mai mit der Unterschriftensammlung begonnen. Sie haben ein Jahr Zeit. (avd)

Die Musikschulen scheinen beim Luzerner Stimmvolk die richtigen Töne anzuschlagen. 2006 reichte ein Komitee – wieder rund um den Musikschulverband – eine Initiative ein, um die Musikschulen im Volksschulbildungsgesetz zu verankern. Die 15'685 Unterschriften zeigten Wirkung: Der Kantonsrat nahm die meisten Anliegen in einem Gegenvorschlag auf, weshalb das Komitee die Initiative zurückziehen konnte.

FCL liess Unterschriften nicht beglaubigen

Die Verbände und Vereine sind aber nicht immer erfolgreich. Die höchste Niederlage seit 1995 erlebte die FCL-Fanorganisation USL im Frühling 2009. Ihr Referendum gegen den Beitritt des Kantons Luzern zum Hooligan-Konkordat hatte keine Chance: Rund 90 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich für härtere Massnahmen gegen Chaoten aus. Immerhin kamen die Fans weiter als ihr Klub neun Jahre zuvor. Damals reichte der FC Luzern eine Initiative ein, um am Buss- und Bettag spielen zu dürfen. Doch die 4162 Unterschriften waren nicht beglaubigt und die Initiative damit ungültig.

Auch die Parteien haben längst nicht immer Erfolg. Die SP erfuhr zum Beispiel 2014 ein schwarzes Jahr mit gleich zwei verlorenen Referendumsabstimmungen: Im Frühling wurde gegen ihren Willen das Stipendiengesetz und im Herbst das Universitätsgesetz angenommen. Die SVP wehrte sich 2010 erfolglos gegen Änderungen bei den Wahlkreisen.

Freidenker sind optimistisch

Die Freidenker-Vereinigung der Schweiz wird jedenfalls ihr Engagement in den nächsten Wochen verstärken, um die Abstimmung am 25. September zu gewinnen. Geplant ist laut Präsident Andreas Kyriacou eine Kampagne im üblichen Rahmen, zum Beispiel mit Inseraten. Das Budget sei eher bescheiden. Für das Referendum selbst waren rund 25'000 Franken nötig. Optimistisch stimmt Kyriacou weniger der Umstand, dass die letzten drei Referenden im Kanton Luzern erfolgreich waren, «sondern der grosse Zuspruch, den wir beim Sammeln der Unterschriften erhalten haben». Das stimme zuversichtlich, so Kyriacou weiter:

«Viele Menschen erachten es als frech, dass ein reicher klerikaler Kleinstaat über eine Stiftung Geld für eine Kaserne sammelt.»

Nach den Sommerferien bleibt den Freidenkern gerade einmal rund einen Monat, um die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu überzeugen. Das bereitet dem Präsidenten allerdings weniger Bauchweh als der eher ideelle Inhalt der Abstimmung selbst: «Die Kaserne wird auch ohne die 400’000 Franken aus Luzern fast vollständig mit Schweizer Steuergeldern finanziert. Denn in den anderen Kantonen, die Mittel sprachen, war gar kein Referendum möglich. Es wird für uns Gegner wie auch für die Befürworter eine Herausforderung sein zu erklären, warum das Luzerner Abstimmungsergebnis dennoch von Bedeutung ist.»

