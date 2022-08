ESAF 2022 Innerschweizer Schwingfans können aufatmen: Pirmin Reichmuth ist beim Eidgenössischen in Pratteln dabei

Seit Wochen herrscht Ungewissheit über den Gesundheitszustand von Spitzenschwinger Pirmin Reichmuth. Am Dienstagnachmittag gibt der Zuger Entwarnung. Der 27-Jährige wird am Eidgenössischen Schwingfest am kommenden Wochenende antreten.