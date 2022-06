Die Initiative «Attraktive Zentren» der Grünen und Jungen Grünen verlangt eine siedlungsverträglichere Gestaltung der Ortszentren entlang von Kantons- und Gemeindestrassen. Massnahmen zu Gunsten des Fuss- und Veloverkehrs oder zur Reduktion der Lärmbelastung durch den motorisierten Individualverkehr sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Das Anliegen soll im Strassengesetz verankert werden. Die Regierung lehnt das Volksbegehren ab, präsentiert aber freiwillig eine Alternative. Demnach soll bei der Gestaltung von Ortsdurchfahrten «auf eine gute Wohn- und Aufenthaltsqualität geachtet werden». Die Regelung soll im Gegensatz zur Initiative ausschliesslich für Kantonsstrassen gelten. So könne ein Eingriff in die Gemeindeautonomie verhindert werden, argumentiert die Regierung.

Korintha Bärtsch, Mitglied des Initiativkomitees, äussert sich vorderhand nicht zum Gegenvorschlag. Grüne und Junge Grüne würden ihre Haltung an einer Sitzung Anfang Juli besprechen. Ungewöhnlich sei, dass die Regierung ihren Vorschlag in die Vernehmlassung schicke. Das zeuge von einem vorsichtigen Abtasten, so die Co-Fraktionschefin der Grünen im Kantonsrat. Mobilitätskoordinator Patrick Abegg vom Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement sagt, bei beiden Initiativen bestehe eine hohe Abhängigkeit zum Projekt Zukunft Mobilität im Kanton Luzern, das in einer breit abgestützten Projektorganisation erarbeitet worden sei. Dazu habe das Parlament einen Gegenvorschlag zur Anti-Stau-Initiative verlangt. Angesichts dieser Ausgangslage sei «eine Vernehmlassung geboten, zumal Gesetzesänderungen vorgeschlagen werden, wofür regelmässig eine Vernehmlassung vorgesehen wird».