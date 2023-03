Abstimmung Stefan Süess ist neuer Gemeindeammann in Flühli Stefan Süess (SVP) gewinnt die Kampfwahl gegen Daniel Trachsel (Mitte). 12.03.2023, 12.42 Uhr

Stefan Süess (SVP) ist neuer Gemeindeammann für den Rest der Amtsdauer bis 2024. Süess setzte sich mit 552 Stimmen gegen Daniel Trachsel (Mitte, 125 Stimmen) durch. Das absolute Mehr beträgt 372 Stimmen. Die Stimmbeteiligung beträgt 62 Prozent.

Die Wahl wurde nötig, weil Hans Lipp seine Demission per Ende April eingereicht hatte. Stefan Süess tritt das Amt am 1. Mai an. Ab dann wird das Pensum mit dem neuen Gemeindeführungsmodell zudem auf 50-60 Prozent reduziert. (rem)