Abstimmung vom 5. Februar Pro&Contra: Braucht die Stadt Luzern eine Steuersenkung? Das Budget 2023 der Stadt Luzern sieht eine Senkung des Steuerfusses von 1,75 auf 1,7 Einheiten vor. Mirjam Fries (Mitte) und Gianluca Pardini (SP) argumentieren. 25.01.2023, 19.51 Uhr

Die Stadt schreibt seit 2014 schwarze Zahlen und hat in den letzten Jahren immer deutlich besser abgeschlossen als budgetiert. In den letzten sieben Jahren hat sie Überschüsse von gesamthaft über 186 Millionen Franken ausgewiesen. Nun wird auch für das Jahr 2022 ein Gewinn von mindestens 15 Millionen Franken erwartet, obwohl ein Minus von 13 Millionen Franken budgetiert war.

Mirjam Fries, Mitte-Fraktionschefin im Stadtparlament. Pd / Luzerner Zeitung

Die Überschüsse sind zu einem grossen Teil auf eine vorsichtige Budgetierung bei den Steuereinnahmen und auf nicht getätigte Investitionen zurückzuführen. Dadurch hat die Stadtluzerner Bevölkerung zu viel Steuern bezahlt. Mit der Steuersenkung soll ein Teil der Überschüsse an die Bevölkerung zurückgegeben werden.

Eine Steuersenkung war bereits 2019 ein Thema, weil aus SVP-Kreisen das Referendum gegen das Budget ergriffen wurde. Damals waren die Auswirkungen der Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 auf die städtischen Finanzen noch unklar. Das war neben den grossen anstehenden Investitionen der Hauptgrund, weshalb das Anliegen weder im Parlament noch bei der Bevölkerung mehrheitsfähig war.

Mittlerweile hat die Stadt trotz AFR 18 und trotz diverser Sonderkredite im Rahmen von Corona weiterhin Gewinne geschrieben. Nachdem die Stadt 2021 einen Gewinn von 51 Millionen Franken, das heisst 74 Millionen Franken mehr als budgetiert präsentiert hat, hat sich die Haltung im Parlament geändert. Die beschlossene Steuersenkung von 1/20 Einheit ist moderat und ein Kompromiss, welchen Mitte, FDP, SVP und GLP unterstützt haben.

Ein Budget ist allerdings keine Rückwärtsbetrachtung, sondern bildet zusammen mit dem Aufgaben- und Finanzplan die Einnahmen und Ausgaben der nächsten Jahre ab. Es stehen tatsächlich grosse Investitionen an, sei es bei der Klima- und Energiestrategie, der digitalen Transformation oder bei der Erneuerung der Schulräume mit dem Ausbau der Tagesstrukturen. Mit einem Nettovermögen von fast 300 Millionen Franken steht die Stadt Ende 2022 solide da. Die gute Ausgangslage aufgrund der positiven Jahresabschlüsse ermöglicht es, die Investitionen aus dem Eigenkapital zu finanzieren.

Während die Investitionen in die Zukunft gesichert sind, geht es beim Ausgabenwachstum in die falsche Richtung. Der Aufwand der Stadt Luzern wächst in den nächsten vier Jahren um 10 Prozent und liegt damit über dem prognostizierten Wirtschaftswachstum. Das kann so nicht weitergehen, sonst bahnt sich ein Defizit an. Mit einer Steuersenkung wird das Ausgabenwachstum wieder in die richtigen Bahnen gelenkt, was dringend notwendig ist. Mit der Steuersenkung entlasten wir die Bevölkerung und setzen die Leitplanken für die finanzielle Zukunft der Stadt Luzern.

Ich lehne das Budget ab, weil die Steuersenkung auf trügerischen Finanzzahlen beruht und sie mittelfristig die Stadtentwicklung bremst.

Gianluca Pardini, SP-Grosstadtrat. Pd / Luzerner Zeitung

Die positiven Rechnungsergebnisse der Stadt Luzern der letzten Jahren sind mit Vorsicht zu geniessen. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass die Stadt Luzern seit vielen Jahren sehr ungenau und teilweise viel zu pessimistisch budgetiert, sind gerade die letzten drei positiven Jahresergebnisse überwiegend aufgrund nicht vorhersehbaren Sondereffekten beim Steuerertrag zu Stande gekommen. Fallen die Sondereffekte weg, so würde die Stadt bereits heute rote Zahlen ausweisen – und es wäre längst Sparen angesagt, sowie eine Lockerung der Schuldenbremse nötig geworden.

Anstatt die direktbetroffene Mehrheit zu entlasten, werden vor allem einige wenige von der Steuersenkung massiv profitieren. Die Steuersenkung entlastet vor allem wohlhabende Personen. Ein Beispiel: Bei einem steuerbaren Einkommen von 75’000 Franken für eine alleinstehende Person, beträgt die Steuerentlastung bei der Gemeindesteuer lediglich 150 Franken. Ab einem steuerbaren Einkommen von 200‘000 Franken und mehr beträgt die Steuerentlastung gerundet 450 bis 3000 Franken.

Für die grosse Mehrheit, die massgeblich von der Teuerung, den steigenden Energie- und Mietkosten und der Prämienlast betroffen ist, fällt die Steuersenkung nicht ins Gewicht. Es bleibt am Ende des Monats nicht wirklich mehr im Portemonnaie. Die Folgen einer Steuersenkung bezahlt somit die grosse Mehrheit und der Stadt Luzern stehen in den nächsten Jahren weniger Mittel zur Verfügung, um verlässliche städtische Leistungen für diejenigen zu garantieren, die sie am meisten beanspruchen.

Die Stadt Luzern hat in den nächsten Jahren viele Investitionen zu tätigen und grosse Herausforderungen zu meistern. Denken wir beispielsweise nur an den Ausbau der Schulinfrastruktur, die Einführung von Tagesschulen, die Umsetzung der Klimastrategie oder die steigenden Herausforderungen in der Sozialhilfe oder in der Alterspflege. Eine Steuersenkung erstickt den heutigen Gestaltungsspielraum der Stadt Luzern für viele Jahre.

Hinzu kommt, dass bereits mit der kantonalen Steuergesetzreform 2020 der Steuerfuss in der Stadt Luzern automatisch um eine Zehntelseinheit gesenkt wurde. Heute plant der Kanton bereits wieder Steuersenkungen, was sich nochmals negativ auf die städtischen Finanzen auswirken wird. Mit diesen Aussichten lähmen wir mit der Annahme des Budgets 2023 nicht nur die Weiterentwicklung der Lebensqualität in unserer Stadt Luzern, sondern schiessen uns mit diesen Finanzprognosen ein Eigentor.

