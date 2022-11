Abstimmung Wie viel Wachstum darf es sein? Beromünster streitet über die Ortsplanung Am Sonntag entscheidet das Stimmvolk über die zweite Etappe der Revision. Je nach Ausgang endet dann ein langwieriges Kapitel – oder es tut sich ein ganz neues auf. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 23.11.2022, 17.02 Uhr

Die Gemeinde soll vor allem im Ortsteil Beromünster wachsen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

In Beromünster kommt es am Sonntag zum Showdown. Dann stimmt die Gemeinde an der Urne über die Revision der Ortsplanung ab. Und die jüngere Vergangenheit hat gezeigt: In diesem Thema steckt Zunder. 2020 lehnte die Stimmbevölkerung die neue Ortsplanung an der Urne ab, an der seit bald zehn Jahren gearbeitet wird.

Daraufhin hat der Gemeinderat eine Analyse durchgeführt – und entschieden, die Vorlage etappiert vors Volk zu bringen. Den Anfang machte die Teilrevision für den Neubau des Pflegeheims Bärgmättli, dem das Stimmvolk im Herbst 2021 an einer denkwürdigen Gemeindeversammlung zustimmte. Jetzt kommt der restliche Teil der Revision an die Urne – mit Ausnahme des Gebiets Schlössli Höchi. Eine Gemeindeinitiative verlangt nämlich Anpassungen. Das Baugebiet soll redimensioniert werden.

«Schade um die Zeit»

Darum geht es am Sonntag aber nicht. Über die Initiative wird später entschieden. Doch die komplizierte Ausgangslage zeigt, dass der Widerstand gegen die Pläne des Gemeinderats bei der Ortsplanung ungebrochen ist. Gegen die aktuelle Vorlage hat sich ein Nein-Komitee gebildet.

Michael Estermann ist Teil dieses Komitees. Er kritisiert vor allem das angepeilte Wachstum für Beromünster. «Es sollen 500 neue Wohnungen gebaut werden, 400 davon im Ortsteil Beromünster. Das ist zu viel», sagt er. Estermann kritisiert auch das Vorgehen nach dem Nein vor zwei Jahren. Zwar seien Vertreterinnen und Vertreter seiner Gruppierung in die Begleitgruppe zur Ortsplanungsrevision aufgenommen worden.

Michael Estermann bekämpft die Vorlage. Bild: Dominik Wunderli

Aber: «Wir waren in der Minderheit. Die anderen haben schon jahrelang an der Revision gearbeitet und waren auf der Linie des Gemeinderats.» Die Integration der Gegnerschaft in die Begleitgruppe sei eine «Pro-forma-Veranstaltung» gewesen, so Estermann. «Es ist schade um die Zeit, dort rein zu sitzen.» Der Gemeinderat wolle «maximales Wachstum auf Teufel komm raus». Kompromissbereitschaft könne er nicht erkennen. Dass sich die Vorlage aus seiner Sicht nur geringfügig von der vor zwei Jahren abgelehnten unterscheidet, findet Estermann «nicht demokratisch».

Gemeindepräsident relativiert Wachstum

Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold (FDP) sieht das ganz anders. «Wir haben nach dem Nein 2020 eine Analyse durchgeführt. Sämtliche Kern-Kritikpunkte sind in die neue Vorlage aufgenommen worden.» Kritiker seien in die Begleitgruppe aufgenommen worden. «Wir haben mehrere Konsultativabstimmungen durchgeführt, die deutliche Resultate hervorgebracht haben», so Arnold. «Aber man akzeptiert offenbar Mehrheitsentscheide nicht.»

Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold. Bild: PD

Sorgen wegen des Wachstums könne er grundsätzlich nachvollziehen, jedoch nicht in Bezug auf die aktuelle Vorlage. Arnold relativiert die Zahlen: «Die 500 neuen Wohnungen sind der maximale Ausbau, wobei 70 nach geltendem Recht bereits im Bau sind. Zudem ist das auf 15 bis 20 Jahre verteilt.» Also seien es maximal 30 neue Wohnungen pro Jahr, was jährlich ungefähr 50 neue Einwohnerinnen und Einwohner bringen würde. «Das ist eine sehr ausgewogene Planung.»

Zudem: «Wir betreiben eine aktive Bodenpolitik. Die Gemeinde verfügt über Kaufrechte für gewisse Grundstücke, über die sie das Wachstum steuern kann», bekräftigt Arnold, der Mitte nächsten Jahres als Gemeindepräsident zurücktritt. Sollte es am Sonntag ein Nein geben, müsste man mit der Planung bei null anfangen, alle bereits ausgehandelten Verträge mit Grundeigentümern wären hinfällig. Arnold ist aber optimistisch: «Ich glaube an ein Ja am Sonntag.»

