Abstimmung Wuchtiges Nein: Luzerner Stimmvolk lehnt Beitrag für Schweizergarde-Kaserne ab Mit 71,5 Prozent lehnt die Stimmbevölkerung die Beteiligung des Kantons Luzern am Neubau der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan ab. Niels Jost, René Meier 25.09.2022, 13.14 Uhr

Brauchen eine zeitgemässe Unterkunft: die Schweizergardisten im Vatikan. Bild: Alessandro Di Meo/ EPA

Das Resultat ist klar: 71,5 Prozent der Luzernerinnen und Luzernern haben bei der Abstimmung am Sonntag ein Nein in die Urne gelegt. Alle Gemeinden sagten Nein, am deutlichsten in Honau (79,9 Prozent), gefolgt von Fischbach (79,8 Prozent) und Wikon (78,5 Prozent). Am meisten Zuspruch für den Kasernen-Beitrag gibt es in Romoos (Ja-Anteil von 42,9 Prozent), gefolgt von Beromünster (40,8 Prozent). Die Stimmbeteiligung liegt bei 55,8 Prozent.